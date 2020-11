Zou jij je van corona herstellende ouder in huis nemen?

Aerts: „Als het kan, neem je moeder in huis want daarmee maken we bedden leeg.” Tientallen ziekenhuisbedden blijven volgens hem ’onnodig’ bezet door patiënten die allang ontslagen hadden moeten worden, maar nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. De doorstroom naar de thuis- en verpleegzorg loopt vast.

Uitgestelde zorg

Ondanks de daling van het aantal coronabesmettingen, draaien de zorginstellingen in de regio Rotterdam nog altijd overuren. De verpleeghuizen en revalidatiecentra hanteren wachtlijsten en ook de thuiszorg komt handen tekort. Elke dag worden er minimaal dertig ziekenhuisbedden in het Erasmus MC bezet gehouden door coronapatiënten. Bedden die het ziekenhuis goed kan gebruiken. „Het is nu een super uitzonderlijke situatie maar het toont wel aan hoe kwetsbaar we zijn.”

Doordat de ziekenhuisbedden bezet blijven, wordt de zorg van reguliere patiënten, uitgesteld. „Mensen kunnen nu niet altijd de zorg krijgen, die ze nodig hebben. Dat is iets waarvan ik nooit gedacht had, dat je dat in Nederland zou meemaken.”

Praat mee

