Top drie van Máxima’s outfits in Slowakije: ’Hoog knuffelgehalte’

De looks van onze koningin waren er echter niet minder om. En dat is maar weer eens hét bewijs dat je van mooie, kwalitatieve kleding lang plezier kunt hebben. En je kunt het ook steeds weer op een andere manier stylen, zodat het nooit saai gaat worden. Shoppen in je eigen kledingkast kan dus best leuk zijn! Vooral in een tijd waarin iedereen wat minder te besteden heeft.

Outfit 1: Blauwe jurk

’De keuze voor deze mooie blauwe kleur is een goede.’ Ⓒ ANP / MMP

Bij de ontvangst op het presidentieel paleis in Bratislava droeg Máxima een klassieke outfit: blauwe, degelijke jurk in fifties look met klein hoedje van Philip Treacy. Even deed deze look denken aan de bekende New Look van Dior uit de jaren vijftig. De blauwe lange mantel hebben we al eerder gezien, maar de jurk van haar favoriete Belgische ontwerper Natan is nieuw.

De enige blikvanger op dit simpele tenue zijn de flamboyante glitterknopen en een waardevolle familiebroche. De keuze voor deze mooie blauwe kleur is een goede, want het is in ieder geval warmer dan zwart en deze denim blue kleur wordt ook wel getipt als de nieuwe, chiquere variant op zwarte kleding. Tijdens een wandeling door het stadscentrum werden de hoge hakken verwisseld voor een paar stevige stappers: loafers met blokhak waar niet iedereen fan van is. Wellicht waren iets plattere instappers of ballerina’s wat vrouwelijker geweest, maar zelfs een koningin kan immers niet de hele dag op hoge hakken lopen.

Outfit 2: Smaragdgroen

’De groene kanten jurk is voorzien van kunstig gedecoreerde ‘bladeren’ in diverse lagen.’ Ⓒ ANP / MMP

Bij het staatsbanket op de tweede dag in de avond is Máxima aan het shinen als nooit tevoren. En dat ook weer in een ‘oudje’, een unieke jurk van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau, meerdere keren gedragen, onder andere bij het staatsbezoek aan Ierland en tijdens diverse staatsbanketten. De groene kanten jurk is voorzien van kunstig gedecoreerde ‘bladeren’ in diverse lagen. Dit blijvertje mag gerust vaker uit de koninklijke inloopkast worden gehaald, want de kleur smaragd blijft tijdloos en kleurt prachtig bij Máxima en de bijpassende juwelen van smaragd die nog uit de juwelendoos van Wilhelmina komen. Ook over de accessoires is nagedacht met een zilverkleurige Diortas en enorm hoge hakken plateauzolen van Aquazzura. Máxima straalt met deze outfit en lijkt een andere glamour visagist mee te hebben genomen die haar ook voorzien heeft van extra glans en een extra (nep)wimpertje.

Outfit 3: Crème broekpak

’Een prima keus dit pak en de kleur wolwit is bij uitstek geschikt om op winterse dagen te dragen.’ Ⓒ ANP / MMP

Op de laatste dag van het staatsbezoek kiest Máxima voor een nog niet eerder gezien wolwit broekpak van Natan, bestaande uit een wijdvallende wollen pantalon met daarop een jasje met strikceintuur gemaakt van scuba, het bekende surfpakkenmateriaal. Daarover draagt ze een wollen mantel in het crème en grijze leren handschoenen. Waarschijnlijk heeft ze bewust voor deze makkelijke, toegankelijke outfit gekozen, omdat ze een school bezoekt waar ze met leerlingen in gesprek gaat. Een paar eenvoudige camel laarsjes (de kleur komt helaas nergens terug) en een tas van het betaalbare Italiaanse merk Furla maken het geheel af. Een prima keus dit pak en de kleur wolwit is bij uitstek geschikt om op winterse dagen te dragen. Het geeft weliswaar geen kleur, maar zorgt wel voor een warme uitstraling. Bovendien heeft deze kleur in combinatie met zachte materialen een hoog ‘knuffelgehalte’. En dat was een schot in de roos van Máxima, want op de foto’s is te zien dat jonge kinderen spontaan bij haar op schoot kruipen en tegen haar aan knuffelen.

