Verander Blue Monday in een Happy Monday!

Goede voornemens 2.0

Heb je goede voornemens gemaakt voor 2021, maar lopen deze nu al niet helemaal lekker meer? Dit betekent heus niet dat je nu op een herkansing moet wachten tot 2022. Elke dag is een goed moment voor een nieuwe start.

Ook kun je het eens anders aanpakken; in plaats van een voornemen maak je er een doel van. Het doel hoeft niet per se te zijn ’ik wil 10 kilo afvallen’, je kunt het anders en positiever inkleden, zoals ’ik wil gezonder worden en afvallen. Dat ga ik doen door meer water te drinken, vaker te bewegen en gezonder te eten.’ Hiermee maak je het concreet én heb je meteen een actieplan.

Stop met jezelf vergelijken

Als je merkt dat je jezelf constant met andere mensen vergelijkt, met name op social media, is het een goed idee om jezelf wat afstand te gunnen. Als je de hele tijd bezig bent met het perfecte plaatje, word je hier gegarandeerd ongelukkig van. Je hoeft de berichten niet direct te verwijderen; je kunt ze ook op mute zetten, waardoor ze niet meer in je tijdlijn verschijnen.

Ook kun je overwegen om eens een online detox te doen. Leg je mobiel weg en kijk er helemaal niet meer op. Lukt dit niet vanwege werk? Probeer dan alleen een social media detox te doen van een (halve) dag, week of misschien wel een maand. Verwijder de apps van je mobiel. Of stel een limiet aan het gebruik van social media apps in.

Dankbaarheid

Noteer elke dag voordat je gaat slapen iets wat die dag goed is gegaan. Ook al is het iets kleins, zoals een lekker gerecht dat je hebt gegeten of dankbaarheid voor je huisdier; door je te focussen op het positieve, word je vanzelf vrolijker en rustiger.

Ditzelfde kun je doen aan het begin van de dag, waarbij je drie dingen opschrijft die je die dag wilt bereiken – en dat hoeft niets ingewikkelds te zijn. Als je deze aan het eind van de dag kunt afstrepen, heb je het gevoel dat je iets hebt bereikt.

Doe het rustig aan

Thuiswerken kan best stressvol zijn. Zeker als je kinderen hebt die steeds je aandacht vragen. Zorg er dan ook voor dat je genoeg korte pauzes neemt na het voltooien van een taak. Even heerlijk 5 minuten niets aan je hoofd.

Deze tijd kun je gebruiken om je benen te strekken, wat te drinken te pakken, je kind écht even gericht aandacht te geven of om naar de wc te gaan. Door dit regelmatig te doen, word je rustiger en minder opgefokt. En: je word er bewezen productiever van.

(Her)vind je passies

Er waren vroeger vast dingen die je graag deed. Of is er iets wat je altijd al hebt willen leren? Ga op zoek naar je (vroegere) passies en geniet van de rust die het je brengt. Maar geef dit project geen deadline, dat zorgt enkel voor extra stress.

Drink niet te veel cafeïne

Hoe lekker die kopjes koffie ook zijn, het is niet goed om veel cafeïne te drinken. Dit kan ervoor zorgen dat je rusteloos wordt, hoofdpijn of angstgevoelens krijgt of duizelig wordt. Niet bepaald ideaal als je aan je mentale gezondheid wilt werken.

Probeer daarom je cafeïne-inname te verminderen door het steeds meer af te bouwen. Je hoeft natuurlijk niet volledig te stoppen, maar zeg nou zelf; zijn die zes koppen per dag echt nodig?

Don’t-do-list

Je hebt vast wel eens een to-dolijst gemaakt. Maar draai dit eens volledig om en maak een ’niet-te-doen-lijstje’. Wat zijn dingen waar je commentaar op krijgt of waarvan je zelf merkt dat ze niet helemaal lekker gaan? Som deze op in een lijstje en probeer de volgende keer dat je merkt dat je iets doet, je gedrag positief te veranderen.

Visualiseer je toekomst

Het klinkt misschien gek, maar door een toekomst in te beelden waarin je al je doelen hebt bereikt, creëer je een prima startpunt. Waar zie je jezelf over vijf, tien of misschien wel twintig jaar? Wat wil je bereiken en hoe kom je daar? Dit kan je genoeg motiveren om er weer positief in te staan en er flink tegenaan te gaan. Succes!