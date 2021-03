Lydia (52): Als het leven je laat struikelen maak er dan een salto van!

Voel jij je leeftijd?

„Ja, vooral na een feestje duurt het herstel langer. Maar ik ben blij met elk levensjaar erbij!”

Heb jij een beautygeheim?

„Veel lachen, regelmatig bewegen en gezond eten. In mijn jeugd heb ik veel last gehad van migraine en ben vanaf toen anders gaan eten. Ik schrapte wit meel en ga sindsdien voor volkoren producten. Vlees en frisdrank heb ik geschrapt en probeer zo weinig mogelijk kant en klare maaltijden te eten. Suiker blijft mijn guilty pleasure.

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Zelf vond ik dat ik er met mijn leesbril ouder uitzag, hij hing aan mijn shirt of zat in mijn haar. Daar was ik klaar mee en besloot daarom in januari implantlenzen te laten plaatsen bij een gespecialiseerde oogkliniek. Spannend, maar dezelfde avond kon ik alle kleine lettertjes lezen dus kon mijn leesbril de deur uit. Ik ben nog elke dag blij met deze stap!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Tsja… dat vind ik lastig om dat over mijzelf te zeggen. Ik denk dan toch mijn levensenergie. Het liefst ben ik de hele dag in de weer, want stilzitten is niets voor mij.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn voeten! Ze zijn breed en ik vind ze lomp. Mijn man zegt wel eens: als ik de eerste keer dat ik je ontmoette je voeten had gezien, weet ik niet of ik op je was gevallen. Haha! Verder vind ik het soms jammer dat ik moet letten op wat ik eet, omdat ik van nature geen slanke den ben. Maar gelukkig zijn er veel belangrijkere dingen dan een kleine maat hebben.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn doorzettingsvermogen en werklust. Mijn man en ik openden zo’n dertig jaar geleden onze eerste kledingwinkel. Inmiddels zijn we uitgebreid naar vier kledingwinkels! We verkopen kleding van newborn maatje 50 tot en met XXL, voor mannen en vrouwen. Mensen vinden het leuk om te zien dat we passie voor onze bedrijven hebben. Ze complimenteren me trouwens ook met de kleding die ik draag uit onze eigen winkel. Dat blijft natuurlijk altijd leuk om te horen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, zeker weten! Ons bedrijf staat als een huis en ook in ons gezin loopt alles goed. De tropenjaren zijn achter de rug; het was niet altijd makkelijk om een bedrijf en een gezin te runnen. Maar nu is het ook tijd om te genieten! De kinderen doen hun ding en mijn man en ik gebruiken onze tijd om samen leuke dingen te doen. We houden ervan om te fietsen door heel Nederland en af te spreken met familie en vrienden. Als het weer kan dan vliegen we naar de Spaanse zon om daar van een welverdiende vakantie te genieten.”

Wat houdt je jong?

„Mijn werk! Ik werk met jonge mensen en volg alle trends om bij te blijven. Heerlijk om kledingbeurzen af te struinen om inspiratie op te doen. Meestal sta ik de winkel waar we tienerkleding verkopen, dat vind ik geweldig! Tieners kunnen heel onzeker de winkel binnenkomen, maar er heel zelfverzekerd weer uitgaan. Leuk om te zien hoe ze kunnen groeien van een leuke, nieuwe outfit.”

Heb je een levensles?

„Als het leven je laat struikelen maak er dan een salto van! Dat was mijn levensles van het afgelopen coronajaar. Het was geen gemakkelijk jaar en met onze vier kledingzaken was het spannend. Maar het is me wel gelukt en daar ben ik trots op!”

