Ⓒ Eigen beeld

Niet alleen de ziekenhuizen staan op hun kop door het coronavirus, maar ook de ouderenzorg heeft het er moeilijk mee. Gentry van der Heide (30) werkt in de ouderenzorg en vertelt over wat zij daar meemaakt: „Soms vragen de bewoners of ze hun kinderen iets hebben aangedaan, omdat ze niet meer op bezoek komen.”