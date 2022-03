’Ik ben heel blij dat ik onder huwelijkse voorwaarden ben getrouwd’

In 2009 kreeg ik een relatie met collega T. en in 2011 was ik zwanger van een meisje. Datzelfde jaar stapten we in het huwelijksbootje. We trouwden we wel onder huwelijkse voorwaarden. Mijn ex-man wilde eigenlijk in gemeenschap van goederen trouwen, maar toen ik uitlegde dat ik dit geen slim idee vond omdat ik een studieschuld had, stemde hij in. Bovendien heb ik van mijn vader geleerd dat dit de beste manier van trouwen is. Zo kun je nooit denken: ’Had ik nou maar...’

Narcist

Ons huwelijk liep al snel niet lekker, omdat ik voelde dat er iets niet klopte. Zo moest mijn man altijd ’overwerken’, liet hij nooit zijn mobieltje slingeren en had een kluis met papieren waarvan ik de code niet mocht weten. Als ik ergens naar vroeg, snoerde hij mij de mond. Hij is een klassieke narcist die goed kan babbelen en zichzelf overal uit kan praten.

Eigenlijk werd ik geestelijk mishandeld: dagelijks werd ik gekleineerd. Zo zei hij dat ik dom was en hield hij me weg van mijn werk en vrienden. Ik vermoed dat hij mij klein wilde houden, zodat ik niet zou ontdekken dat hij schulden had. Dagelijks hing er zoveel spanning in huis dat ons babymeisje veel huilde. Toen ik, in 2012, aangaf dat ik wilde scheiden, werd mijn man woest en zei hij dat ik mentaal niet in orde was. Toch zette ik de scheiding door.

Schulden

Ik ontdekte dat hij zo’n 50.000 euro schuld had door de papieren die ik kreeg van zijn advocaat. Daarin stond dat hij geen alimentatie kon betalen vanwege zijn schulden. Ik voelde me verraden. Op onze eerste date vertelde ik over mijn studieschuld. Toen antwoordde dat hij gelukkig niet wist hoe het was om schulden te hebben. En toen we gingen trouwen vroeg ik nogmaals of hij schulden had. Wederom antwoordde hij ontkennend al keek hij mij toen niet aan. Achteraf begrijp ik dat, vielen er puzzelstukjes op hun plek.

Alle scheidingszaken gaan via de advocaat, ik heb mijn ex er ook niet mee geconfronteerd. Momenteel hebben we zelfs amper contact. Ik stuur hem hooguit een mailtje als hij bijvoorbeeld gegevens moet invullen voor ons dochtertje. Ook haar ziet hij niet meer; hij beweert de zorg niet aan te kunnen.

Huwelijkse voorwaarden

Na de scheiding heb ik professionele hulp gezocht. Daardoor ben ik weer gegroeid, al heb ik nog wel moeite om mensen te vertrouwen. Ik heb alleen maar kennissen, ik houd iedereen op afstand. Mijn moeder zou ik wel hebben vertrouwd maar zij is helaas overleden.

Gelukkig is in mijn geval alles met een sisser afgelopen. Daarom raad ik iedereen aan te trouwen op huwelijkse voorwaarden. Het gaat er niet om dat je jouw partner niet vertrouwt, maar je weet nooit wat er gebeurt. Zie trouwen op huwelijkse voorwaarden dus niet als negatief, maar juist om jezelf in te dekken!