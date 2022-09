Daghoroscoop 1 september - Zoek contact, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Betaal schulden af als het je financieel meezit. Het is van belang dat je op tijd belastingen betaalt, verzekeringen afsluit en jouw pensioen regelt. Er kan je een erfenis te wachten staan en dat hoeft niet met een overlijden gepaard te gaan; jouw naam kan in een testament of codicil worden genoemd.

RAM

Een paar intermenselijke kwesties kunnen je de afgelopen dagen danig hebben beziggehouden en dat blijft zo tot het eind van de maand. Maak er geen geheim van als iemand belangrijk voor je is. Een zakelijk voorstel lijkt lucratief.

STIER

Succes is afhankelijk van de mate waarin je bereid bent tegemoet te komen aan de wensen van iemand anders. Misschien moet je afstand nemen van een diepgewortelde afkeer, maar het resultaat zal verbluffend zijn. Stoom nu vooruit.

TWEELINGEN

Gedurende een groot deel van deze maand kun jij je in een topperiode van plezier bevinden. Desondanks zal er vandaag weinig opwindends gebeuren. Raak niet te zeer verstrikt in details en neem niet alles te serieus. Zeur niet!

KREEFT

Er kan zich een verborgen talent openbaren. Toon lef en ga aan de slag. Vaak beperkt jouw hang naar perfectionisme jouw vrijheid. Als je beseft dat dat slechts een schepping is van een idealistische geest kun je luchthartiger opereren.

LEEUW

De nieuwe maand lijkt vrolijk te beginnen. De kosmos moedigt je aan jouw zegje te doen . Zoek contact met bijzondere mensen en deel lief en leed met geliefden. Je kunt er de komende dagen op rekenen dat het geluk aan jouw zijde gaat.

MAAGD

Begrip voor anderen stelt je in staat de juiste beslissingen te nemen. Sociale en zakelijke relaties brengen je in contact met invloedrijke mensen. Een familiekwestie wordt opgelost als je een samenzijn belegt. Regel ook jouw administratie.

WEEGSCHAAL

Als je jouw artistieke talent de overhand geeft kun je bijzonder creatief zijn in jouw dagelijkse besognes. Een vriendschap is erbij gebaat om oude ressentimenten eerlijk te bespreken. Dat geldt ook voor een conflict met een partner.

SCHORPIOEN

Probeer jouw aandacht op jouw werk te richten ook al zijn er duizend- en –één zaken die je daarvan afleiden. Een onverwacht rekening kan een aanslag op jouw banksaldo zijn, maar je kunt op steun van naasten rekenen.

BOOGSCHUTTER

Een stressvolle situatie aan het begin van deze maand zal niet lang duren. In de loop van de dag zal jouw zelfvertrouwen toenemen en kunt je charisma en charme in de strijd gooien. Krik jouw uiterlijk op; ga naar de kapper.

STEENBOK

Je valt in de prijzen als het gaat om uw loopbaan, loonsverhoging of promotie. De wens iets te doen voor de gemeenschap kan je ertoe brengen je aan te sluiten bij een milieugroepering of vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland.

WATERMAN

Een uitstekend moment om je op educatieve doeleinden te richten die jouw horizon kunnen verbreden. Maak jouw opvattingen duidelijk als je ideeën hebt voor het verbeteren van procedures op het werk. Techneuten boeken vooruitgang.

VISSEN

De meesten van jullie zijn intuïtief en zal het goed gaan. Jouw creatieve flair wordt gestimuleerd. Je weet slimme oplossingen te bedenken op vooral financieel gebied. Beantwoord geen vragen over jouw privéleven als je dat niet wilt.

