’Ik blow meer dan mijn puber’

Menig ouder is panisch als hij of zij ontdekt dat hun kroost cannabis gebruikt. Ik niet, en dat leidt soms tot pittige discussies met andere ouders. Ik ben ’een slechte moeder’ en ’niet goed bij mijn hoofd dat ik dat drugsgebruik tolereer’. Tja, en de vrijdag daarop vis ik hun stomdronken zoon van veertien van de straat, omdat die met gevaar voor ieders leven zwalkend door het dorp fietst.

Nieuwe verbindingen

De angst voor het hennepplantje is niet zo heel gek, want marihuana is al ruim een halve eeuw illegaal. En veel ouders zijn bang gemaakt met idiote anti-marihuana propaganda. Zo zou het een duivels kruid zijn en gebruik ervan leiden tot het nemen van harddrugs als cocaïne en heroïne.

Totale onzin. Want stoned worden van een joint lijkt in helemaal niets op de high die je krijgt van coke of andere verdovende middelen. Cannabis is niet verdovend, maar geestverruimend. De werkzame stof THC werkt als een neurotransmitter en er worden allerlei nieuwe verbindingen in je hersenen gemaakt tijdens het gebruik.

Daarom wordt er terecht gewaarschuwd dat kinderen onder de vijftien moeten uitkijken met gebruik, omdat hun hersenen nog niet ’af’ zijn. Datzelfde geldt overigens ook voor het drinken van alcohol, maar hoewel de leeftijdsgrens daarvoor is verhoogd naar 18 jaar, ken ik echt werkelijk niemand die z’n kinderen daaraan houdt.

Verdampen

Waarom ik liever heb dat mijn kinderen van zestien en achttien af en toe marihuana gebruiken, dan alcohol drinken? Omdat uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat alcohol veel schadelijker is. Het is een illusie te denken dat je een puber door streng te zijn wel van de stimulerende middelen afhoudt. Ze doen het toch.

Maar alcohol lijdt tot talloze ziektes en agressie. En steeds meer medici raken ervan overtuigd dat cannabis in veel gevallen juist helend werkt. Het is niet voor niets inmiddels in achttien Amerikaanse staten legaal te verkrijgen en te kweken.

Nou wil ik wel de kanttekening plaatsen dat het róken van marihuana met tabak natuurlijk wél schadelijk is. Roken is namelijk slecht voor je longen en je kunt er kanker van krijgen. Daarom raad ik mijn kinderen aan om marihuana te verdampen, te eten of in olie te gebruiken.

Peace!

Pubers nemen cannabis niet alleen omdat ze er ’lekker chill’ van worden, natuurlijk. Je kunt er ook heerlijk lacherig van worden of er op een andere manier lol van hebben. Mijn kinderen drinken dus heel weinig en gebruiken af en toe marihuana. En het mooie is dat ze de dag erna geen kater hebben.

Zelf drink ik ook weinig alcohol. Een lekker glas bij een bijzonder diner vind ik heerlijk, maar wil ik ontspannen een muziekje luisteren of film kijken, dan neem ik liever een paar trekken van een verdamper. Ik blow overigens nooit zoveel dat ik niets anders kan dan op een bank hangen.

Uiteindelijk weet je precies hoeveel je kunt gebruiken zonder dat je je raar gaat voelen. En het is waar dat sommige cannabissoorten sterker zijn dan twintig jaar geleden, maar je kunt daar in een koffieshop zelf een keuze uit maken. Lieve ouders, relax dus als je ontdekt dat je puber van 16 of ouder af en toe marihuana gebruikt. En veroordeel mij niet over mijn houding in deze kwestie. Peace (wo)man!”

