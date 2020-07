Horecawaardige kokkels uit... eigen keuken!

VROUW-collega Marjolein vond het maar afzien, al die coronaweken waarin de horeca dicht was. „En nu maar hopen dat iedereen zich een beetje aan de richtlijnen houdt. Dan kunnen we de rest van de zomer weer vanaf het terras de zon in zee zien zakken.” Tot die tijd kunnen we onze horecabehoeften stillen met gerechten die je in de ’normale wereld’ vaak alleen in de horeca bestelt, maar waar menigeen nu meer tijd voor om ze uit eigen keuken te toveren.