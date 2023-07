Praat mee: Camping met gezichtsherkenning: goed idee of gaat het te ver?

Ga jij binnenkort vakantie vieren op een camping? Dan bestaat de kans dat je alleen kunt zwemmen als je akkoord gaat met gezichtsherkenning. Daarbij wordt er bij aankomst een foto van je gezicht gemaakt, zodat camera’s je tijdens het verblijf toegang kunnen verlenen tot het zwembad. Volgens RTL Nieuws zijn er in ons land momenteel twaalf campings die met deze technologie werken of van plan zijn om dat in de nabije toekomst te gaan doen.

Minder werk

Deze bedrijven stellen dat gasten de technologie als prettig ervaren, omdat zij niet eerst een pasje of polsbandje bij de receptie hoeven te halen. Dat is niet alleen fijn voor de gasten, maar bespaart receptionisten ook veel werk.

René Horsman, die bedrijfsleider is van camping de Koeksebelt in Ommen, beaamt dat. „Als mensen boeken, kunnen ze van tevoren een selfie maken, waardoor ze gelijk na aankomst het zwembad in kunnen”, legt hij uit aan RTL Nieuws. „Gasten vinden het geweldig.”

Horsman wijst ook op de vele binnendringers waar de camping eerst mee worstelde: „Dat is vervelend voor campinggasten die wel betalen. Omdat dit nu de enige manier is om te zwemmen, zitten er geen mensen meer die daar niet horen. Het werkt gewoon. De komende jaren ga je het steeds vaker zien.”

Toestemming

De privacywet AVG stelt wel dat gezichtsherkenning alleen gebruikt mag worden als gasten daar expliciet toestemming voor geven. Ook zijn campings verplicht om een alternatief aan te bieden, alhoewel dat dus niet altijd gebeurt.

Online klinkt er veel kritiek op deze ontwikkeling, iets dat Jaap-Henk Hoepman best begrijpt. Als hoofddocent digitale veiligheid op de Radboud Universiteit vindt hij dat bedrijven in ieder geval transparant moeten zijn over het gebruik van de gegevens. „Het is heel persoonlijk”, zegt hij tegen RTL Nieuws. „Je kan met deze techniek bijvoorbeeld ook ziektes of iemands afkomst constateren.”

Vooral het normaliseren van de technologie vindt hij lastig. „Als je het op de camping doet, waarom dan ook niet op je werk of in de trein? De vraag is wat het groeiende gebruik hiervan doet voor de lange termijn. Ik snap als camping dat je maatregelen moet nemen, maar ik vraag me af wat de toegevoegde waarde van deze techniek is. En daarnaast zit er natuurlijk een groot risico in als dit soort gegevens bij een datalek op andere plekken terechtkomen.”

Beetje raar

Wendy, één van de bezoekers van camping Julianahoeve in Renesse, vertelt aan RTL Nieuws over haar ervaringen met de technologie. Ze had haar verblijf al in 2022 geboekt, maar kreeg later terug te horen dat het zwembad alleen met gezichtsherkenning te bezoeken is.

„Dat hadden we nog nooit meegemaakt”, zegt ze. „Mijn kind kon nog niet eens lopen, maar moest ook op de foto. Ik vond het een beetje raar. De receptie kon ook niet goed uitleggen wat er met onze foto’s zou gebeuren. Het gaf me een onprettig gevoel.”

