Doe jij mee aan Sint-Maarten?

De Gemeente Amsterdam adviseert bijvoorbeeld om Sint-Maarten thuis te vieren. De gemeente raadt aan om niet de straat op te gaan en bij wildvreemden aan te bellen om een liedje te zingen. „Laat uw kinderen voor de eigen deur liedjes zingen en geef ze een snoepje of spruitje.” Dat is het advies wat op de website van Gemeente Amsterdam staat. Maar er zijn ook andere opties. Bijvoorbeeld een bak snoep buiten zetten met een briefje: 1 snoepje per kind.

Lichtjes

In sommige gemeentes zijn afspraken onderling gemaakt. Bijvoorbeeld dat wanneer het ganglicht uit is, de mensen gehoor geven aan het dringende advies en dus dit jaar niet aan Sint-Maarten doen. Als het licht echter aan is, mag je langskomen voor een snoepje.

Ook op Twitter is een discussie aan de gang over hoe en óf mensen dit jaar de snoepfeestdag vieren.

Bekijk ook: Snoepmakers rekenen op lagere verkoop Sint Maarten

Misschien een leuk alternatief?

Praat mee

Laat jij vanavond je kind(eren) meedoen, open je de deur wel/niet voor zingende buurtkinderen en/of zet je een bak snoep buiten? Praat mee op onze Facebook-pagina!