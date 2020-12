Waarom bemoeien we ons zo met elkaar?

Bekijk ook: Jim Bakkum reageert op kritiek na omarmen oma

Er kwamen gemengde reacties op het inmiddels verwijderde bericht. Van: ’Waarom houd je geen afstand?’ tot ’Ik zou het niet kunnen hoor, zolang niet op bezoek gaan!’. Deze kritiek liet Jim niet koud en de acteur deelde vervolgens het volgende op zijn Instagram: „Ik voelde me er zo rot over omdat de ouderen al zo’n eenzaam jaar hebben, helemaal alleenstaanden. Dus besloot ik om even in de deuropening een bloemetje te geven.” Tevens vraagt hij om elkaar niet te beoordelen: „We doen allemaal ons best.”

Ⓒ Instagram @jimbakkum

Maar er is gelukkig ook veel sympathie voor de bekende kleinzoon:

