Deel 1: ’Ik besluit mijn collega’s later op de hoogte te stellen’

„De ochtend van de laatste castingdag verloopt allesbehalve soepel. Ik vertrek vanuit huis op de fiets. Op mijn schouder rust m’n handtas die gevuld is met de kleding die ik moet aantrekken voor de auditie. Als ik aangekomen ben, doe ik mijn tas open om mijn kleding tevoorschijn te halen. Nee! Ik zie dat mijn waterfles heeft gelekt en op mijn kleding zitten natte vlekken. De outfit die ik nu aan heb, mag ik niet aanhouden voor de auditie vanwege de kledingvoorschriften. Er zit dus niets anders op dan mijn natte kokerrok aan te trekken. Ik voel me tijdens mijn auditie een beetje ongemakkelijk met de vlekken in mijn kleding, maar laat dit niet merken. Zodra het gesprek de organisatie en de oud-Missen is afgelopen, moet ik mijn natte spijkerbroek aan voor de volgende ronde. Gelukkig heb ik nog wat tijd over en weet ik een föhn te bemachtigen; vlak voor ik aan de beurt ben zijn de natte vlekken verdwenen.”

De uitslag

„Dan komt het grote moment. We worden met zijn twintigen het podium opgeroepen. De helft van ons mag door naar de finale. Terwijl de eerste namen worden genoemd, sta ik met samengeknepen billen te wachten. Ze zullen toch niet zijn afgeknapt op mijn natte kleding? Dan hoor ik als zevende mijn naam. Yes! Ik ben door! Wat een ontlading!”

„Mijn zussen en vriendinnen zijn meteen enthousiast als ze horen dat ik door ben naar de finale. Mijn ouders staan er nuchterder in. Hoewel ze altijd achter mij staan en mij steunen in elke keuze, zorgen zij er ook voor dat ik met beide benen op de grond blijf staan. Ze geven mij daarom een realitycheck en benadrukken dat er heel veel mooie vrouwen zijn en dat het een harde wereld kan zijn. Ze weten dat ik lang heb getwijfeld om me op te geven; vanwege mijn studie (die ik inmiddels heb afgerond) en door een eerdere vervelende ervaring met een missverkiezing.”

„Want in 2017 werd ik Miss World Noord-Holland. Vervolgens ben ik doorgegaan als finalist voor Miss World Netherlands, samen met de winnaressen van de andere provincies. Helaas ben ik zelf, vóór de finale nog, uit Miss World Netherlands gestapt. Dit vanwege het contract dat ik moest tekenen. Daarin stond bijvoorbeeld dat ik een boete zou krijgen als ik ergens niet aanwezig kon zijn. En met mij stapte nog een aantal andere meiden uit het traject. Dit heeft ertoe geleid dat ik huiverig werd om me op te geven voor andere missverkiezingen.”

Ambitie

„Met mijn deelname aan Miss Nederland wil ik andere vrouwen aanmoedigen en steunen in het nastreven van hun ambities, specifiek in het starten van een onderneming. Ik ben ervan overtuigd dat er velen zijn met goede ideeën die niet in werking worden gezet of dromen die niet worden waargemaakt. Ik wil hen aanmoedigen om júíst de sprong in het diepe te wagen en hun dromen waar te maken.”

„Op mijn werk heb ik meer moeite om het te vertellen. Ik werk als junior financial accountant, wat een zakelijke en wat ’stijvere’ omgeving is. Daarom besluit ik ze pas op de hoogte te stellen op het moment dat ik weet dat ik officieel 1 van de 10 finalisten ben. Gelukkig zijn mijn zorgen nergens voor nodig, mijn deelname wordt goed ontvangen en mijn collega’s staan honderd procent achter mij. Mijn werk biedt mij flexibiliteit waar nodig en steunt mij in dit avontuur. Superfijn!”

Rollercoaster

„Sindsdien zit ik in een rollercoaster; alles gaat zó snel! Ik krijg diverse data door die ik moet blokken in de agenda, zoals een reisweek naar Oostenrijk en draaidagen voor het RTL 4-programma Op jacht naar de kroon dat vanaf 20 september te zien is. Ook mijn Instagram krijgt een boost, mijn volgers zijn al bijna verdriedubbeld! Samen met negen andere prachtige meiden ga ik ’op jacht naar de kroon’. Op 31 augustus is de finale voor Miss Nederland 2020. De winnares zal gekroond worden en Nederland vertegenwoordigen op de grote Miss Universe-verkiezing.”

Volgende week: „Het wordt nu écht serieus; we gaan de jurken doorpassen voor de galaronde. Er staat ook een fotoshoot op de planning bij Herman van Veen.”