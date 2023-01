’Vertrutting van vrouwen over Madonna vind ik beschamend’

Ik ergerde me kapot aan een item over Madonna bij een Nederlandse talkshow. Ik vond het echt naar. Wat een haat, rare compilatie die echt geen recht doet aan wat Madonna laat zien op de socials. Niemand heeft het er bijvoorbeeld over dat haar act bij het Songfestival over Palestina ging. „Ik had het haar gegund dat ze tien jaar geleden was doodgevallen", zei Olcay Gulsen. En dat zeg je over een kunstenaar, een moeder, een feministe, een artieste omdat ze schijt heeft aan burgergetrut over ouder worden?

Hoe fucked up zijn sommige vrouwen niet in hun zelfhaat? Ik vind dat zorgwekkend. Wat ik het meest beschamende vind zijn niet de getoonde beelden van Madonna, maar de ongelooflijke verkramptheid en vertrutting van de vrouwen bij de talkshow aan tafel. Dat je als vrouw vindt dat je beter nog jong dood kan gaan, dan in vrijheid oud te worden uit angst over decorumverlies, vind ik echt tragisch.

Decoratie

Nu las ik ooit van een van die vrouwen dat ze nooit in de zomer gaat zwemmen, omdat dan haar haar niet goed zit. Dat zegt wel iets. Als je serieus denkt dat je als vrouw er vooral bent ter decoratie, dan heb je volgens mij best een kutleven. Pun intended.

Ik houd van Madonna, ik hield van Vivienne Westwood. Dit zijn vrouwen die groots leven, blijven creëren en schijt hebben aan dergelijke zelfhaat van vrouwen.

Ouder worden is fantastisch en er is geen enkele reden om in je zelfgekozen trutcensuur te gaan zitten. Sterker nog, juist als oudere vrouw weet je beter wat je wilt, piek je in je werk en wordt seks nog beter. Dus laat je niets wijsmaken. Pak die vrijheid, daar heb je recht op.

