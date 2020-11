’Lingerie is het meest kansloze en overschatte kledingstuk’

Ineens had ik een gevoel van gekkigheid. Zou ik eens een keer lingerie kopen voor Vriendin? Niet dat ze het nodig had. Ze was al prachtig, daar zou een roodgekleurd stukje touw echt niet aan bijdragen. Maar vrouwen, had ik eens gelezen, vinden het leuk als hun man zo nu en dan lingerie voor ze koopt. Streelt hun ego, of zoiets. Het zou ook ‘doorwerken in de slaapkamer’.

Peperduur

Dat laatste was een trigger, maar... lingerie is toch het meest kansloze en overschatte kledingstuk dat bestaat? Peperduur. Je ziet het nooit, en áls je het ziet, gaat het meteen uit. Maar goed, ik zou Vriendin eens verrassen en nu eens niet met prosecco. Ha, uitpakken, zou ik.

Op naar Google. ‘Mooie lingerie voor vriendin,’ toetste ik in. Ik wist niet wat ik zag. Man o man, iemand ooit een behaatje uitgezocht voor zijn vrouw? Gehoord van de voorgevormde Duckie-beugelbeha? En wat is nondeju een bralette? Ik stond paf en besloot me maar een verdieping lager te verplaatsen. Dit was te hoog gegrepen.

Zes voor de prijs van drie

Ik ging voor Het Broekje van de Eeuw, daar zou gescoord mee kunnen worden. ‘Invisible slip,’ schalde de advertentie. Dat leek mijn terrein. Bleek het te gaan om een ‘naadloze slip met hoog draagcomfort’. Pfff, leuk voor Vriendin misschien, dat draagcomfort, maar voor mezelf weinig winst. Bovendien: honderdvijftig euro voor een onderbroekje?!

Ik klapte de laptop maar dicht. Ik had een beter plan. Onderweg naar de slijter voor de duurste fles prosecco die er was – soms is een vertrouwd cadeau het beste cadeau – vroeg ik me af of ik nu echt zo’n hork was. Die niet eens een lingerietje voor zijn vrouw kon vinden. Bij aankomst verstomde die gedachte echter als sneeuw voor de zon. Een aanbieding: zes flessen voor de prijs van drie! Daar kon geen slipje tegenop.

Deze column staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).