Pak de popcorn maar… dit zijn dé films van deze maand

Nieuwe films op Netflix in februari 2021

Malcolm & Marie

De eerste nieuwe film in dit lijstje is een Netflix Original. We hebben het al vaker gezegd en we zullen het blijven zeggen: die stellen eigenlijk nooit teleur. Malcolm & Marie draait - suprise, surprise - om Malcolm & Marie. Het stel is net naar een filmpremière geweest die Malcolms grote doorbraak moet betekenen en komt onderweg naar huis in een gesprek terecht dat hun relatie op het spel zet. Het herkenbare verhaal, de romantische momenten en het dramatische sfeertje maken van deze nieuwe film de perfecte tijdsbesteding op een druilerige zondagmiddag.

Deze nieuwe film is vanaf 5 februari 2021 te zien op Netflix. IMDb score: n.t.b.

Malcolm & Marie trailer:

Bekijk ook: Deze nieuwe films moet je zien in januari 2021

Little Big Women

Deze nieuwe film is de eerste Aziatische Netflix Original die we in dit lijstje opnemen. De taal zal voor de meesten even wennen zijn, maar we beloven je: het verhaal zuigt je vanzelf de film in. Shoying’s man Bochang is al een tijdje vermist als ze erachter komt dat hij is overleden. De grootste schok is alleen niet zijn dood, maar het feit dat Bochang tot zijn laatste adem bij een andere vrouw blijkt te zijn geweest. Zie dan alle rompslomp die bij een sterfgeval komt kijken maar eens in goede banen te leiden...

Deze nieuwe film is vanaf 5 februari 2021 te zien op Netflix. IMDb score: 7,7.

Little Big Women trailer:

News of the World

Tom Hanks. Moeten we nog meer zeggen? Als meneer Hanks is gecast, weet je eigenlijk zeker dat de film een succes moet zijn. Zo ook deze nieuwe film. Een nieuwslezer reist door Texas om het nieuws over de turbulente gebeurtenissen van de Amerikaanse Burgeroorlog te verspreiden. Onderweg komt hij een jong weesmeisje tegen. Hij maakt het zijn missie om haar naar haar familie in San Antonio te brengen en ontwikkelt onderweg een bijzondere band met het meisje.

Deze nieuwe film is vanaf 10 februari 2021 te zien op Netflix. IMDb score: 6,9.

News of the World trailer:

Nieuwe films op Prime Video in februari 2021

BLISS

Amazon Prime is lekker bezig in februari 2021. BLISS is een nieuwe film die je eigenlijk niet zou mogen overslaan. Nadat Greg is gescheiden en ontslagen, komt hij de mysterieuze Isabel tegen. Isabel leeft op straat en is ervan overtuigd dat de wereld om hen heen een computersimulatie is, wat tot bijzondere gesprekken tussen de twee leidt.

Deze nieuwe film is vanaf 5 februari 2021 te zien op Prime Video. IMDb score: n.t.b.

BLISS trailer:

After

De leergierige, slimme en ietwat teruggetrokken Tessa begint in deze nieuwe film vol overgave aan haar eerste semester op de universiteit. Wanneer ze de mysterieuze Hardin ontmoet, valt ze als een blok voor hem en beginnen ze aan een stormachtige relatie. Hardin laat haar twijfelen aan alles wat ze dacht te weten over zichzelf en over het leven. Maar wat weet ze eigenlijk over het leven van Hardin?

Deze nieuwe film is vanaf 18 februari 2021 te zien op Prime Video. IMDb score: 5,3

After trailer:

Andere nieuwe films

Grote kans dat je nog helemaal niet toe bent aan de nieuwe films van februari 2021 omdat je die van de afgelopen maand nog niet hebt gezien. Neem dan eens een kijkje bij het vorige overzicht via deze link: Deze nieuwe films moet je zien in januari 2021.