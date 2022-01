De vechtscheiding 107: ’Dag lekker ding, ik heb zin in je’

„Het is een goede deal, Anouk: we genieten nog een keer van elkaar en dan vertel ik jou alles wat je wil weten over je eigen kinderen.” De DJ kijkt me triomfantelijk aan. „Je bent walgelijk”, sis ik. „Ik wacht liever een week.” Dan grijp ik mijn fiets en vlucht.

Helaas wordt het langer dan een week. Sjaan schijnt een fikse griep te hebben en stelt de afspraak voor de sessie Ouderschap Blijft nog een week uit: „Ik mis jullie. Kunnen we niet even bellen?” app ik naar de gezinsapp. Ik zie dat alleen Bas het berichtje leest. Dat is nou juist degene die ik niet mis.

Advocaat

„Is er iets wat ik moet weten?” Mijn advocaat belt. Hij wil vaart maken met de scheiding. „Hoe bedoel je?” vraag ik: „ Ik heb akkoord gegeven op het bedrag voor de uitkoop van het huis. Het enige dat nu nog hoeft te gebeuren zijn afspraken maken over de officiële overdracht met Bas en zijn advocaat. Jij zou die afspraak toch maken?” „Ja, dat is het hem nou juist. Ze hebben akkoord gegeven op de taxatie, maar daarna heb ik niet meer van ze gehoord. Ondanks de herinneringen die ik ze heb gestuurd.” Dat is inderdaad raar. Bas was nogal eager om dit zo snel mogelijk af te handelen. „Hij is nogal druk.” verdedig ik Bas. „De kinderen wonen tijdelijk niet bij mij, dus daar zal hij druk mee zijn en er was ook gedonder op school.” „Waarom wonen de kinderen niet meer bij jou? Dat heeft effect op de alimentatie-afspraken, Anouk. Dit soort zaken moet je me vertellen.” Zijn toon irriteert me. Ik kan er niet tegen als ik zo de les word gelezen. „Het zijn pubers. Die hebben af en toe geen zin in hun moeder. Is dat raar?” snauw ik terug. De advocaat negeert mijn toon. „Hou mij op de hoogte”, en hangt dan op. Ik steek mijn tong uit naar mijn telefoon en ontkurk een flesje wijn.

Beschonken

„Kunnen we de uitkoop zo snel mogelijk regelen”, app ik naar Bas terwijl ik een slok uit de fles neem. Die reageert met: „Ja, als jij vanavond meegaat naar het gesprek op school.” Hij weet dat ik dat niet doe, want bij dat gesprek komt ongetwijfeld de huidige woonsituatie van de kinderen ter sprake en daar heb ik geen zin in. Ik wil niet aan een conrector met pseudo-opvoedkundige inzichten uitleggen waarom mijn kinderen niet bij me wonen. Die blamage wil ik mezelf besparen.

Ik haal een glas uit de keuken en schenk mezelf in. Dat heb ik wel verdiend. Wat is de week lang. Ik app weer naar de gezinsapp. Dit keer iets onnozels over de bomen in de tuin en weer is het alleen Bas die antwoordt. Sterker nog: Lente verlaat de app-groep. In gedachten hoor ik daarbij een dichtslaande deur. „Doei”, mompel ik en schenk nog wat wijn bij.

Verleiding

Verveeld scroll ik door mijn telefoon. De laatste app-berichtjes van de DJ heb ik nog niet geopend. Misschien moet ik dat wel doen. Gewoon om hem te irriteren: de berichten openen en niet reageren. Ik neem een slokje en lees zijn berichten. Hij doet voorstellen voor locaties, tijdstippen en mogelijke standjes. Daar zitten eigenlijk best wel leuke ideeën bij. En goed beschreven. Mijn vinger hangt even boven de app. Zal ik reageren? Ik schenk mezelf nog even bij. Gelukkig. De verleiding om terug te appen zakt weer weg. In plaats daarvan bel ik Samuel. „Dag lekker ding, ik heb zin in je”, hijg ik. Samuel lacht ongemakkelijk. „Je mag alles met me doen”, ga ik verder. „Overal waar jij maar wilt. Wat dacht je bijvoorbeeld van de visvijver?” „Anouk, ben je dronken?” vraagt Samuel. „Nou misschien een beetje”, giechel ik. „Dan kom ik niet”, besluit Samuel en hangt op. Dan niet. Ik neem een slok en ga weer door mijn whatsappcontacten.

Slaapkamer

Even later sta ik op de drempel van de slaapkamer. Ik snuif diep. Alles ruikt hier naar hem en die geur roept ook herinneringen op. Het liefst zou ik me er helemaal aan overgeven. De hele dag dit ruiken. Ik stap van de drempel af en doe een stap naar voren. Daar raap ik een shirt op en stop mijn neus erin. Zijn geur maakt het verlangen nog heftiger. Ik trek de knoop van mijn wikkeljurk los, laat de jurk op de grond glijden en rol mijn panty af. Ik sla het dekbed terug en kruip eronder. Klaar om me er helemaal aan over te geven. Beneden slaat de voordeur dicht. „Anouk?” Ik doe „SSSSST” met een vinger op mijn mond. „Hij mag het niet horen”, murmel ik. Dan verberg ik mijn neus weer in zijn shirt. „Anouk?” Nu klinkt het van dichtbij. „Wat doe je hier?” „Slapen”, antwoord ik. „Ok, maar waarom in de kamer van Storm?”