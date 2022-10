Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy YOUNG Mina: ’Iedereen zag een brutaal kind, niemand kende het echte verhaal’

Door Kimberley van Heiningen

„Mijn persoonlijke leven lag op straat; mijn gezinssituatie, de diagnoses die ik kreeg.” Ⓒ Martijn Senders

Van Oh oh Cherso tot Het Huis Anubis, van kinderidool tot het mikpunt van internet: deze vrouwen werden uit het niets bekend in heel Nederland. Hoe voelde de hype? En hoe is het nu met ze? Mina Marza (25) ging op haar negende viral met een video waarin ze uitviel tegen haar begeleidster in een instelling. Nog altijd achtervolgt het fragment haar. Inmiddels heeft ze een zoon (6). Dit verhaal staat in de nieuwste VROUW Glossy die nú in de winkels ligt.