’Miss World-verkiezing is nou eenmaal niet voor moeders’

De Oekraïense Miss World is naar de rechter gestapt om aan te tonen dat ze is gediscrimineerd is als moeder. Ook is de actie #righttobeamother gestart en ze hoopt dat de regels van de Miss World-organisatie worden aangepast.

Liegen

Leonie Hesselink moest eigenlijk een beetje lachen toen ze het bericht vanochtend las. „Het is gewoon een regel. Je mag niet meedoen als je getrouwd bent en/of als je moeder bent.” Leonie vindt de aanklacht dan ook onzin en vindt dat Veronika gewoon een regel heeft overschreden. „Zij heeft de regels overschreden door te liegen. Ze heeft verborgen dat ze moeder is. En in het reglement staat dat dat niet mag.”

Katia Maes is directeur van Miss World Nederland en zegt dat de Miss World-organisatie internationale regels heeft vastgesteld waaraan iedereen zich moet houden. „Zo moet je tussen de 16,5 -26 jaar oud zijn, ongehuwd, mag je geen kind hebben en moet je een Nederlands paspoort hebben. Bij alle competities heb je regels.”

340 dagen van huis

Volgens Leonie Hesselink is het gewoon ook onmogelijk om een titel van Miss World te combineren met het moederschap. „Mensen onderschatten vaak hoe druk je bent als Miss World. Het begint al met dat je voor de verkiezing vijf weken achterelkaar in het buitenland moet zijn. Ik heb vorig jaar vijf weken in China gezeten. Als je wint, moet je naar Londen verhuizen en ben je vaak 340 dagen per jaar van huis. Wil je een kind 340 dagen per jaar van haar moeder weghouden? Dat moet je niet willen. Dan wordt de organisatie straks aangeklaagd omdat het moederschap ’ontnomen’ wordt.”

Maar is het niet aan de vrouw zelf om te oordelen of ze het moederschap ermee kan combineren? Er zijn wel meer drukke vrouwen die een carrière met het moederschap combineren. Leonie legt uit dat die reizen in het teken staan van het bezoeken van NGO’s, bedrijven en goede doelen. „Het zijn intensieve werkbezoeken. Je bent heel veel van huis. Ik kan eigenlijk alleen maar waarderen dat de organisatie deze regel in het leven heeft geroepen ter bescherming van het kind.”

Badpakken

Katia is zelf ook moeder en voegt eraan toe dat de Miss World een bepaalde functie heeft en dat ze dat van tevoren weten. „De Miss World reist gemiddeld naar 32 verschillende landen. Daar horen ook Afrikaanse landen bij waar soms ziektes heersen die voor jonge kinderen gevaarlijk zijn.” Volgens Katia is er ook een verschil of je Miss World bent of Miss World voor een land. „Dan blijf je gewoon in je eigen land en slaap je vaak s ’avonds thuis. Dat is al een stuk makkelijker te combineren met het moederschap. Maar of die regels gaan veranderen weet ik niet.”

Katia legt uit dat de regels bij de missverkiezingen al enorm aan het veranderen zijn. Zo is de badpakkenronde geschrapt en er hebben ook vrouwen met een beperking mee gedaan aan de verkiezingen. „Als individueel land heb je geen invloed op deze regels.” Katia kan er nog niets over zeggen of de organisatie van Miss World de regels omtrent het moederschap gaat aanpassen.

Niet getrouwd

Naast dat de Miss Worlds geen moeder mogen zijn mogen ze evenmin zijn getrouwd. „Als vrouwen getrouwd zijn dan zijn het geen Missen (ms) meer, maar ’mevrouwen’ (mrs). Er zijn ook verkiezingen waarbij je wel getrouwd mag zijn of kinderen mag hebben. De Oekraïnse had er ook voor kunnen kiezen om daar aan mee te doen”, zegt Leonie.

De voormalig Miss World Nederland werkt nu als presentatrice voor RTL en heeft veel geleerd van de verkiezing. Toch vindt ze het jammer dat de verkiezing af en toe nog in een negatief daglicht staat. De schoonheidswedstrijd Miss World is de oudste in haar soort en verschilt van andere competities doordat het niet alleen draait om het uiterlijk, maar ook om de persoonlijkheid, opleidingsgraad en een goed doel. „Bij Miss World gaat het vooral om de brains en het behalen van maatschappelijke doelstellingen.”

Maandverband

Leonie legt uit dat als je Miss World bent je je ook gaat inzetten voor een maatschappelijk thema bijvoorbeeld seksisme, onderwijs voor jonge vrouwen, geweld of gezondheid. „Zo heeft een van de winnaars van een paar jaar terug bijvoorbeeld een speciaal maandverband op de markt heeft gebracht voor jonge meiden, een ander heeft zich ingezet voor jonge alleenstaande moeders. En ik heb vorig jaar mee gewerkt om een methode te ontwikkelen waarbij borstkanker pijnlozer kan worden gedetecteerd.”

Oekraïne wordt bij de Miss World-verkiezingen 14 december in Londen vertegenwoordigd door Margarita Pasha uit Charkov. De Nederlandse kandidaat is Brenda Felicia Muste (22).

