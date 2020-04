Met deze 5 tips lig je veilig in de zon

1. Gebruik zonnebrand

Het is misschien een beetje gedoe, jezelf van top tot teen insmeren, maar het is wel belangrijk. Zonnebaden zonder bescherming is gevaarlijk, het verhoogt zelfs het risico op huidkanker.

Zonnebrandcrème is overigens na opening maximaal twaalf maanden houdbaar, daarna neemt de bescherming af. Bewaar de spray niet in de zon, maar afgesloten in de schaduw of op kamertemperatuur.

2. Vergeet je schouders en oren niet

Let extra goed op plekken die snel verbranden, zoals je schouders; smeer ze regelmatig goed in. Als de zon toch te fel brandt, en die kans is groot dit weekend, is het slim om een vestje of shirt te dragen die je schouders bedekt. Let ook goed op je neus en oren: die zijn kwetsbaar en verbranden razendsnel.

3. Zoek de schaduw op

Zoek ook de schaduw op. Het is verleidelijk om met mooi weer van zonsopgang tot zonsondergang buiten te zijn, maar het is af en toe ook goed om even in de schaduw te verblijven. Zeker tussen 12.00 en 15.00 uur is het slim om uit de zon te gaan, omdat die uren de zon het sterkst is.

4. Zet een hoedje op

Zet een hoedje op om je hoofd te beschermen. Hierdoor blijft je hoofdhuid beschermd tegen de zon, want zelfs daar kan je huid verbranden. Is dat helaas al gebeurd? Dan werkt een koud kompres verlichtend.

5. Smeer je regelmatig in

Eén keer zonnebrand smeren voordat je het balkon op stapt of je tuin in loopt, is helaas niet genoeg. Er wordt aangeraden door KWF Kankerbestrijding om elke twee uur opnieuw een laag zonnebrand aan te brengen.