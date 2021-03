Christien (31): ’Dáárom stem ik op … het CDA’

„Mijn stem gaat elke verkiezing naar het CDA. Voor mij staat deze partij voor fatsoen en het behouden van de Nederlandse normen en waarden. Ze staan middenin de samenleving en doen er van alles aan om mijn twee kinderen (6 en 4 jaar) een goede toekomst te bieden. Of mijn christelijke achtergrond heeft te maken met mijn stem op deze partij? Nee, dat is niet het belangrijkste voor mij. Het zou wel kunnen dat ik me vanwege mijn achtergrond goed kan identificeren met de standpunten van de partij.

Standpunten

Het CDA is voor de afschaffing van de basisbeurs, omdat ze vinden dat studenten nu met hun torenhoge schulden een valse start op de woningmarkt hebben. Ik zie om mij heen hoe moeilijk het is voor starters om er tussen te komen. Ook met het oog op de toekomst van mijn kinderen vind ik dat dit anders moet.

Wat ook een belangrijk standpunt van de partij is voor mij, is online veiligheid. Mijn kinderen hebben allebei een oude telefoon van mij die ze gebruiken om YouTube te kijken. Ik vind het een eng idee dat ze daar, naast Bert en Ernie, van alles kunnen zien. Daarom hou ik het altijd zo goed mogelijk in de gaten.

Met mijn 31 jaar zou je denken dat ik wel redelijk bij ben met mijn kennis over social media, maar de ontwikkeling gaat zo ontzettend snel dat ik het steeds moeilijker kan bijbenen. Er gaat een tijd komen dat mijn kinderen meer weten dan ik en dat vind ik wel een beetje spannend, omdat ik bang ben grip te verliezen. Het CDA heeft succesvol gepleit voor wetgeving die moet voorkomen dat kinderen met ongepaste content in aanraking komen. Dat geeft me een veilig gevoel.

De andere kant

Zelf heb ik iets minder met het standpunt dat er minder regels moeten komen voor ondernemers. Dat komt denk ik omdat ik zelf in loondienst ben en er persoonlijk niet veel mee te maken heb. De laatste tijd is het CDA veel in de media geweest en niet altijd op een positieve manier. Zo is er veel kritiek geweest op De Jonge rondom het coronabeleid: de zin van het mondkapje en de avondklok en het vaccinatiebeleid.

Ik kan alleen maar zeggen dat ik veel respect heb voor deze man. Ga er maar aan staan! Mensen doen alsof hij deze regels zelf heeft bedacht, maar dat is natuurlijk niet zo. Jammer dat dit negatief afstraalt op het CDA. Het is altijd makkelijk om commentaar te geven, maar zelf heb ik zoiets van: als je het zelf zo goed weet, waarom zit jij dan niet in de politiek?

Ik heb ook meegekregen dat Hoekstra de WW-uitkering wil verkorten van twee jaar naar een jaar. Dat lijkt mij wel heel kort als ik verhalen van anderen om mij heen moet geloven. Als ik het goed heb begrepen is dit een plan voor op de langere termijn, dus daar maak ik mij voor deze verkiezing nog geen zorgen over.

Stem

Bij het uitbrengen van mijn stem kijk ik nooit naar gender, maar naar waar iemand voor staat. Dit jaar stem ik op Piet-Cees van der Wel, de nummer 35 van de lijst. Zijn ondernemende en praktische mbo-achtergrond lijkt mij heel verfrissend voor de Tweede Kamer.

Daarbij komt hij net als ik uit het Oosten van het land, dat verbindt. Ik heb hem weleens benaderd met vragen over standpunten van het CDA. Hij nam de tijd om deze te beantwoorden, zo leuk! De toegankelijkheid van het CDA in het algemeen spreekt mij ook aan. Ze gaan graag het gesprek aan en ik vind dat Nederland dat nodig heeft.”