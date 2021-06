Pauline denkt dat haar man vreemdgaat

„Hij gaat vreemd, dat weet ik zeker, denk ik.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Pauline (44). Ze heeft het sterke vermoeden dat haar man vreemdgaat, maar ze kan het niet hard maken. ’Zolang ik geen bewijs heb kan ik moeilijk mijn huwelijk opbreken. Dat is ook niets is wat je heel makkelijk doet met drie kinderen.’ Ondertussen lijkt het probleem vooral bij Pauline te liggen…