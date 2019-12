’Voer gewoon nu die suikertax op frisdrank in!’

Ik heb recent per ongeluk een slechte daad begaan. Ik stond in de rij achter een jongetje van een jaar of 12. Hij rekende een blikje frisdrank af, maar de pin haperde. Onvoldoende saldo. „Er staat zeker nog 50 cent op mijn rekening”, zei het mannetje zachtjes - en hoorbaar teleurgesteld. Het blikje was 42 cent, las ik op het kassascherm, en mijn moederhart brak.

Gewoon mensen

Ik hield mijn pinpas naast het apparaat en gaf het kind een knipoog, alsof ik een soort moderne weldoener was. Hij bedankte me en liep weg. Pas toen zag ik dat hij een blikje energy drink had gekocht. Of beter: dat ík een blikje energy drink had gekocht voor een minderjarige, terwijl ik het mijn eigen kinderen altijd verbied. Niet dat ze zich daar iets van aantrekken; laat daar geen twijfel over bestaan. Mijn kinderen zijn ook maar gewoon mensen en nauwelijks bestand tegen de verleidingen van het leven.

De verleidingen van het leven; suiker, vet, alcohol - en we kunnen zo nog wel even doorgaan. Het zijn zelden wortels, waar je een verslaving voor ontwikkelt. En de nieuwste hype op scholen zal ook never nooit ’schijfjes-komkommer-in-water’ worden - hoe graag we dat ook zouden willen.

Ach, ik zie mezelf nog het met liefde door mijn ouders gesmeerde brood in de prullenbak van school kieperen om in de pauze een pak speculaasjes als lunch te verorberen Dat kostte destijds geen drol. En het was zoveel lekkerder dan zo’n saaie boterham met kaas.

Te dik

In die tijd deed je dat gewoon. Geen overheid of Diabetesfonds bemoeide zich ermee, althans, niet voor zover ik weet. Maar nu is ingrijpen noodzakelijk aan het worden. Het jongetje voor wie ik in al mijn goedheid het blikje energy drink kocht, was te dik. En hij is niet de enige. Bijna 12% van de jeugd heeft overgewicht en meer dan de helft van de volwassenen kampt met een vetrol, hier of daar, teveel. Dat blijft uiteraard niet zonder gevolgen.

Suikertax

Dus dat het Diabetesfonds met die 20.000 handtekeningen aankomt en roept om een stop op kortingen op frisdrank, snap ik wel. Maar ik zou toch liever zien dat het - heel snel - over een andere boeg wordt gegooid. Voer gewoon nu die suikertax op frisdrank in. In Groot-Brittannië werkt dat geweldig; men spreekt er van ’een groot succes’. Met die tax leg je de verantwoordelijkheid niet bij de supermarkten, je legt het bij de overheid én bij de producenten - want die verlagen de hoeveelheid suiker in hun producten.

En zeker; mijn eerste reactie is ook dat deze verantwoordelijkheid bij de mensen zelf ligt. Ouders moeten hun kinderen verbieden liters frisdrank te drinken. Maar in de praktijk werkt zo’n verbod niet. Kinderen krijgen zakgeld, hebben een bijbaantje, pubers wandelen in de pauze de supermarkt binnen en stuiterend van de suiker en de cafeïne en de taurine - en wat ook nog meer - vervolgen ze de lesdag.

Helpend handje

Maak het product maar duur, net als bij sigaretten. Dwing producenten hun producten minder slecht te maken. En verbied de verkoop van energy drank aan kinderen onder de 18. Het is bewezen rotzooi; er zijn zelfs sterfgevallen in verband gebracht met het drinken van grote hoeveelheden van de mierzoete rommel.

Welke ouder wil er angststoornissen, slaapproblemen, gejaagdheid en hartritmestoornissen voor zijn kind? Niemand toch? Nou, verbieden dan die rotzooi. Zie het niet als betutteling, maar als een helpend handje in de opvoeding.

