Weekhoroscoop 22 - Raffel dingen niet af Maagd!

Ram

Liefde: Fantaseren over iemand anders dan je partner moet kunnen. Zolang je jezelf kunt beheersen en lust niet verwart met liefde is er niets aan de hand, weg dus met die schuldgevoelens.

Financiën: Hoewel je meer uitgaven hebt, zijn er ook meer inkomsten te verwachten. Maak je geen zorgen, je kunt rekenen op een positieve cashflow.

Werk: Eén of zelfs meer aanbiedingen uit onverwachte hoeken zijn te verwachten. Je bent populair, Ram. Ga alleen in op de voorstellen waar je je ook echt goed bij voelt en wees niet bang om een zakelijke houding aan te nemen.

Persoonlijk: Je zelfvertrouwen neemt toe waardoor je ook steeds gemakkelijker uit je schulp kruipt. Goed zo Ram, laat maar zien wie je bent en wat je kunt!

Stier

Liefde: Met de liefde gaat het goed. Jullie hoeven allebei weinig moeite te doen om het gezellig te hebben met elkaar en de relatie leuk en spannend te houden. Een mooie, liefdevolle week is op handen.

Financiën: Je geeft graag iets meer uit aan lekker eten en drinken deze week. Ook al vind je het eigenlijk iets te duur, je gunt het jezelf gewoon een keer. En terecht.

Werk: De werksfeer gaat er met de dag op vooruit, je kunt met iedereen prima overweg. Er is deze week geen enkele sprake van irritatie of ergernis en het werk schiet ook nog lekker op.

Persoonlijk: Er staan leuke afspraken op de kalender. Ontspanning is meer dan ooit belangrijk voor je momenteel, verstand op nul en gewoon plezier hebben.

Tweelingen

Liefde: Je bent wat vermoeid en hebt weinig zin om iets te ondernemen. Jammer voor je partner die er wel graag even uit wil. Gelukkig heeft hij of zij alle begrip en maakt er geen probleem van.

Financiën: Laat je geen geld uit je zak praten. In gezelschap ben je nogal beïnvloedbaar momenteel, blijf sterk in je schoenen staan.

Werk: Je hebt wel eens beter gepresteerd. Vooral op praktisch gebied schiet je even tekort doordat je oplossingen zoekt in de compleet verkeerde hoek. Maak het jezelf niet te moeilijk, de meest voor de hand liggende oplossing is de beste.

Persoonlijk: Je fantasie gaat gemakkelijk met je op de loop. Leuk om zoveel plannen en ideeën te hebben, maar houd het vooral realistisch. Noteer alles voor jezelf zodat je later op je gemak kunt bekijken wat haalbaar is en wat niet.

Kreeft

Liefde: Je partner ligt dubbel om je gevatte antwoorden en droge opmerkingen. Ook als je het zelf niet in de gaten hebt ben je werkelijk grappig. Humor binnen de relatie, zó belangrijk!

Financiën: Je kunt jezelf een leuk cadeautje veroorloven. Wees blij met dit extraatje en voel je vooral niet bezwaard.

Werk: Je bent toe aan een nieuwe uitdaging en zou graag iets nieuws willen leren. Een goed moment om je werkgever te vragen naar de eventuele mogelijkheden of naast je werk zelf iets te ondernemen.

Persoonlijk: Vooral tegen het weekend vind je het moeilijk om je te beheersen waar het foute en stoute dingen betreft. Gun jezelf gerust iets maar geniet met mate. Op elk gebied.

Leeuw

Liefde: Jij en je geliefde gaan een fijne week tegemoet. Jullie begrijpen elkaar en hebben dezelfde plannen met het oog op de toekomst.

Financiën: Als je een poosje geleden om opslag had gevraagd is de kans groot dat dit deze week wordt toegezegd. Zo niet kun je evengoed een leuk extraatje verwachten.

Werk: Er is goed nieuws te verwachten. Iemand is zeer tevreden over je, er komt een mooie aanbieding naar je toe of je sleept een mooie opdracht binnen. Allemaal leuk.

Persoonlijk: Je voelt je fit en dit is je aan te zien. Je huid straalt en je haar glanst. Fysiek ben je tot meer in staat dan je denkt. Test jezelf maar eens op de loopband of de fiets, lekker bewegen!

Maagd

Liefde: Blijf vooral eerlijk over alles. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. En je partner al helemaal!

Financiën: Na een kleine dip op dit gebied kun je nu weer rekenen op financiële vooruitgang. Je inkomsten blijven hetzelfde maar er zijn minder uitgaven te verwachten.

Werk: Raffel de dingen niet af. Je kunt er beter iets langer over doen dan dat je snel klaar bent en er dingen opnieuw moeten omdat er iets verkeerd is gegaan, dat kost alleen maar meer tijd.

Persoonlijk: Je verdeelt je energie verkeerd waardoor je eerder vermoeid raakt. Kalm aan, Maagd, waarom zou je alles in één dag willen proppen?

Weegschaal

Liefde: Jullie hebben het super fijn samen. Het slechte weer maakt het nog eens extra gezellig in huis. Jij weet als geen ander hoe je sfeer moet maken en je partner geniet er met volle teugen van.

Financiën: Een cadeautje hier, een verrassing daar, je doet niets liever dan je geliefden blij maken. Maak het niet te dol, de kans op doorslaan is aanwezig.

Werk: Hoewel je het niet helemaal eens bent met de huidige gang van zaken weet je je prima aan de omstandigheden aan te passen.

Persoonlijk: Het moet nu maar eens klaar zijn met dat gedoe binnen de familie of je vriendenkring. Tijd voor mediation onder leiding van Weegschaal.

Schorpioen

Liefde: Je geliefde zou het fijn vinden als je jezelf op bepaalde punten iets meer in hem of haar zou kunnen verplaatsen. Wederzijds begrip is momenteel erg belangrijk binnen jullie relatie.

Financiën: Je hebt zin om eens flink los te gaan en dat mag ook best wat kosten. Een vakantie die je vorig jaar hebt gemist of andere vormen van verwennerij, je bent er aan toe.

Werk: Mogelijk word je (tijdelijk) overgeplaatst of vindt er een verhuizing plaats binnen het bedrijf. Het is even wennen, maar niet onoverkomelijk.

Persoonlijk: De emoties lopen hoog op deze week maar duiken net zo makkelijk weer de diepte in. Moodswings! Tijd voor vriend Netflix en een dekentje.

Boogschutter

Liefde: Wees niet teleurgesteld als je geliefde niet zo vaak zegt hoe mooi je bent. Hij of zij voelt zich waanzinnig tot je aangetrokken en kan maar moeilijk van je afblijven. Als dat geen mooi non verbaal compliment is.

Financiën: Meer inkomsten komen naar je toe. Een eenmalige meevaller of zelfs blijvend. Jij hoeft je voorlopig geen zorgen te maken om je financiën.

Werk: Je klimt steeds een treetje hoger op de ladder van succes. Nieuwe kansen dienen zich aan en zo niet dan creëer jij ze zelf wel. Jij bent niet bepaald van het stilzitten, hard werken loont, dat blijkt.

Persoonlijk: Stop met beren op de weg zien, de beren zijn eerder bang voor jou dan jij voor hen!

Steenbok

Liefde: Je voelt je extra verantwoordelijk voor het geluk en welzijn van je partner. Super lief maar neem hem of haar niet alles uit handen. Soms is iemand ook al geholpen met onvoorwaardelijke steun en een goed advies.

Financiën: Je bent in een gulle bui en wilt graag iets geven aan een goed doel of iemand die het goed kan gebruiken.

Werk: Een project waar je hard aan hebt gewerkt kan nu worden afgerond. Je hebt nu al zin in de volgende klus. Ook staat er een nieuwe uitdaging voor de deur, leuk!

Persoonlijk: Iemand neemt je in vertrouwen over een persoonlijke kwestie. Bij jou is zijn of haar geheim absoluut veilig.

Waterman

Liefde: Je hebt de neiging je narrige bui te projecteren of af te reageren op je geliefde. Probeer dit echt te laten, je krijgt er naderhand geheid spijt van.

Financiën: De kans dat je steekjes laat vallen is groot. Een verkeerde overschrijving, een te snel verstuurd bericht met het oog op financiële aangelegenheden, check, check en dubbel check, dan is er niets aan de hand.

Werk: Goed bedoeld of niet, andermans adviezen kunnen je gestolen worden, je gaat liever je eigen weg. Nu maar hopen dat het ook goed uitpakt want een beetje eigenwijs ben je wel.

Persoonlijk: Je zit wat minder lekker in je vel waardoor je automatisch meer aandacht aan je gezondheid gaat besteden, precies wat je lichaam nu nodig heeft.

Vissen

Liefde: Hoewel je zielsveel van je partner houdt vind je het ook niet erg om even wat meer tijd voor jezelf te hebben. Je geliefde hoeft zich dus zeker niet schuldig te voelen vanwege het feit dat hij of zij momenteel druk is met andere dingen.

Financiën: Houd je hand extra goed op de knip deze week. Als je even niet oplet heb je al een impulsieve uitgave gedaan. Niet nodig én niet handig.

Werk: Na een afgeronde opdracht of klus mis je de voldoening die je meestal wel voelt wanneer je iets hebt afgesloten. Blijf er niet te lang bij stil staan, kan een keer gebeuren.

Persoonlijk: Het ene moment wil je dit, het andere weer dat. Alleen al om deze reden is het beter om nu geen belangrijke beslissingen te nemen.