Praat mee: Is BBB een blijvertje of een eendagsvlieg?

De rechtse partij de BoerBurgerBeweging (BBB) bestaat sinds 2019 en maakt zich hard voor de belangen van de agrarische sector. De partij staat regelmatig lijnrecht tegenover de coalitiepartijen; iets dat niet onopgemerkt is gebleven. Door de toegenomen onvrede jegens de politiek, voelden veel Nederlanders zich vertegenwoordigd door de partij. Toch bleef de monsterzege van gisteren een grote verrassing. Zo luidde de eerste reactie van voorvrouw Caroline van der Plas: „What the fuck is hier gebeurd?”

Valkuilen

Veel mensen vragen zich af of de partij bestand is tegen de abrupte groeispurt en maken de vergelijking met partijen als Lijst Pim Fortuyn (LPF) en Forum voor Democratie (FvD). Deze partijen kenden een vergelijkbare groei, maar daar bleef uiteindelijk niet veel van over.

Ook hoogleraar Politieke Partijen Gerrit Voerman uit zijn twijfels. „Zaken als een partijcultuur, de onderlinge bekendheid van mensen, die missen ze allemaal nog. Een nieuwe partij die zo erg groeit, blijft kwetsbaar”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Vertrouwen

Ondanks deze zorgen heeft Van der Plas, die er om bekend staat zich door niemand de mond te laten snoeren, volop vertrouwen in de BBB. Tegen De Telegraaf zegt zij: „We hebben steeds gezegd: ook de nummer 25 op de lijst moet van kwaliteit zijn. Want stel dat die ook aan de beurt komt, dan kan je niet zomaar iemand van straat hebben geplukt.”

In vergelijkingen met partijen als LPF en FvD kan van der Plas zich niet vinden. „Onze campagne lag onder een vergrootglas, maar wij hebben het gewoon goed voor elkaar. Iedereen zit daar een beetje op te azen, maar wij zijn écht geen Forum of LPF. Andere partijen zijn ook ergens begonnen”, zegt de voorvrouw stellig tegen Het Parool.

Praat mee

Reacties op Twitter

