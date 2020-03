Ⓒ Amaury Miller

Hoe steun je een kind na seksueel misbruik? Met die vraag houden Iva Bicanic en Richard Korver zich allebei dagelijks bezig. Hij als advocaat, gespecialiseerd in zedenzaken. Zij als psycholoog en landelijk coördinator van het Centrum voor Seksueel Geweld. En hoewel ze verschillen in werkwijze, zijn ze het over een belangrijk gegeven eens: de ouders kunnen het verschil maken.