’Waarom is een vrouwenborst aanstootgevend?’

Memmen

Uiteraard hebben er mensen geklaagd, zoals dat altijd gebeurt wanneer er ontblote borsten te zien zijn. Want of je nu kiest voor borsten, buste, voorgevel, boezem, tieten, tetten, memmen of jetsers… zodra ze te zien zijn, is er stront aan de knikker.

Volgens mij zat ik in de derde klas van de middelbare school toen ik me voor het eerst pijnlijk bewust werd van de impact die mijn eigen borsten kunnen hebben. Het was zomer, bloedheet en ik had een topje aan. Zo’n ding met neonkleurige letters van de Coolcat, wat toen in was. Net als vrijwel al mijn klasgenootjes, trouwens.

Middenin de les, in een bomvolle klas, vroeg mijn docent of ik wellicht een ander topje bij mij had. Had ik niet. Een sjaaltje of een vest misschien? Ook niet. „Ja, want dit eh… dit leidt nogal af. Ik denk niet dat de anderen zich kunnen concentreren.” Volgens mij had niemand behalve de docent in kwestie er moeite mee, maar beschaamd trok ik het topje naar boven. De boodschap was duidelijk: wegstoppen die dingen.

Mannentepels

Die boodschap klinkt vandaag de dag nog steeds. Neem Instagram. Mannentepels zijn prima, die van vrouwen moeten worden bedekt. Waarom is een vrouwenborst wel aanstootgevend en de borstkas van een man niet? En kunst waarop borsten te zien zijn, kan dus blijkbaar ook niet meer. Vreemd. Het lijkt mij dat we ons eerder zorgen moeten maken om degenen die gek worden van geilheid bij het zien van een geschilderde borst dan om die geschilderde borst an sich.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word altijd een beetje opstandig van dergelijk preuts gedoe. De schilderijen die in Purmerend aan de muur hangen, zijn namelijk in de verste verte niet geil of lustopwekkend. Het zijn heel degelijke, brave portretten. En inderdaad: op een aantal schilderijen zijn borsten te zien. Jeetje, heftig hoor.

Het gemeentehuis wil de zogenaamd aanstootgevende portretten weg hebben. De rest mag blijven. Mooi niet, dacht de maker. Het is alles of niets. En dus haalt hij vrijdag persoonlijk de hele collectie weg en is het gemeentehuis van Purmerend weer lekker braaf, kuis en degelijk. Tenzij je over een paar dagen een filmpje ziet langskomen van een blonde vrouw, jaar of dertig, die blootborstig door het gemeentehuis dartelt natuurlijk...”