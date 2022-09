’Het zou slim zijn als vrouwen zich tijdens overgang als oermens gedragen’

Wat voor effect hebben hormonen tijdens de zwangerschap en overgang?

„In deze periodes doen je hormonen dingen anders dan je gewend bent en dat kan zorgen voor klachten. Laten we beginnen bij de zwangerschap, want daar komen veel hormonen bij kijken”, zegt Moorman. „Wanneer de bevruchte eicel zich innestelt in het baarmoederslijmvlies, wordt het hormoon HCG geproduceerd. Dit is het hormoon dat je meet als je een zwangerschapstest doet. Van HCG kun je enorm misselijk worden en ook kun je mentale klachten ervaren.”

Na drie maanden daalt je HCG-gehalte weer en neemt de placenta de aanmaak van oestrogeen en progesteron volgens Moorman weer over. „Tijdens de zwangerschap worden er hoge gehaltes van de vrouwelijke hormonen aangemaakt, maar na de bevalling zal deze hormoonaanmaak naar een dieptepunt zakken”, vertelt hij verder. „Dit komt door een ander hormoon dat zeer actief wordt na de bevalling, namelijk prolactine. Prolactine heeft als functie de moedermelkproductie te stimuleren terwijl het de vrouwelijke cyclus onderdrukt. Hierdoor vindt er dus een flinke daling plaats van oestrogeen en progesteron, waardoor je je bijvoorbeeld ineens verdrietig of angstig kunt gaan voelen.” Volgens Moorman komen de schommelingen van de vrouwelijke hormonen ook bij andere situaties voor, zoals net voor je menstruatie.

Welk hormoon geeft de meeste klachten?

Het is lastig te bepalen welk hormoon precies verantwoordelijk is voor een bepaald symptoom, laat Moorman weten. „Er zijn vaak meerdere hormonen tegelijk actief en deze schommelen. Tijdens de zwangerschap en na de bevalling worden bijvoorbeeld de hormonen HCG, oestrogeen en progesteron aangemaakt, maar ook andere hormonen worden actief zoals oxytocine (weeën opwekken, toeschietreflex moedermelk), prolactine (productie moedermelk). Al deze hormonen hebben ook invloed op je hersenen en hoe je je voelt. En die effecten zijn ook nog eens van persoon tot persoon anders.”

Tijdens de overgang gebeurt er ook van alles. „Wanneer de cyclus minder of niet meer plaatsvindt en de eisprong uitblijft, zal de hormonale balans flink veranderen. Het lichaam kan vele jaren op zoek zijn naar hormonale stabiliteit waardoor vooral het oestrogeengehalte flink gaat schommelen. Als je oestrogeengehalte ineens daalt, wordt er in de hersenen minder van het gelukstofje serotonine vrijgegeven waar je je dus wat ongelukkiger door kunt voelen.” Het gevolg daarvan kan volgens Moorman zijn dat je ineens enorm veel zin hebt in chocolade en ander ongezond eten. „Dat heb je misschien ook al eens gehad op de dag voor je menstruatie. Als je een dagje per maand wat ongezonds eet, zal dit je gewicht niet veel beïnvloeden. Doe je dit tijdens de overgangsjaren vaker, kan dit er voor zorgen dat je wat kilo’s aan gaat komen als je niet genoeg motivatie hebt je hiertegen te verzetten.”

Waarom krijg je last van je gemoedstoestand?

Naast de effecten van de hormonen oestrogeen en progesteron wil de deskundige het ook graag over een ander stofje hebben, namelijk oxytocine, wat in grote hoeveelheden vrijkomt tegen het eind van de zwangerschap en na de bevalling. „Oxycotine wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Hoewel het een opwekkende naam heeft, kan het in hoge spiegels invloed hebben op je mentale toestand. Sommige vrouwen zitten als het ware op een roze wolk, terwijl anderen zich enorm depressief of angstig voelen. Dat is enorm persoonsafhankelijk.”

Net als bij de zwangerschap kun je volgens Moorman in de overgang ook last krijgen van je gemoedstoestand. Daarnaast kan je geheugen wat minder werken. Sommige vrouwen kunnen zich lange tijd niet concentreren op hun werk en belanden in een soort ’waas’. „Er gebeurt dan van alles in de hersenen, waar we nog niet eens alles van weten. Naar de precieze effecten van de verschillende hormonen wordt nog onderzoek gedaan. Hoewel je soms na de zwangerschap of overgang nog last kan hebben van je hormonen, zijn ze gelukkig niet schadelijk voor je hersenen.” Om hormonen te herkennen, heeft Moorman een tip: „Je moet het zo zien: wanneer er een puist op je kin verschijnt, weet je dat je oestrogeengehalte aan het dalen is.”

Na de zwangerschap ineens een klacht of kwaal: hoe kan dat?

„Dat zal ik je vertellen. Vrouwelijke hormonen onderdrukken bepaalde delen van het immuunsysteem, omdat de zwangerschap een impact- en stressvol moment kan zijn. Na de bevalling dalen deze vrouwelijke hormonen enorm. Op dat moment kan je immuunsysteem ineens extra actief worden waardoor ontstekingen verergeren. Hierdoor kun je (vaak tijdelijk) last krijgen van kwalen of ziektes zoals schildklierontsteking.”

Kun je iets doen om minder last te hebben van je hormonen?

„Als ze doen wat ze moeten doen, zou je er eigenlijk nauwelijks last van moeten hebben”, aldus Moorman. Maar aangezien niet iedereen honderd procent natuurlijk leeft, staat het hormonale systeem vaak onder druk. Dat zie je bijvoorbeeld bij onderzoeken naar natuurvolkeren: zij hebben lang niet zo veel klachten als vrouwen nu ervaren. Daarom zou het slim zijn als vrouwen zich voor en tijdens de zwangerschap en overgang gedragen als de vroegere oermens, hoe gek dat ook klinkt.” Dit betekent vers en minimaal bewerkt voedsel eten wat vezelrijk is, waardoor je je bloedsuiker niet te snel laat stijgen.

Wat stress betreft, kunnen we ook nog veel van de oermens leren. Deze ervaarde namelijk vooral kortdurende en geen chronische stress, dus stress-coaching sessies boeken kan volgens Moorman zeker geen kwaad als je hier last van hebt. Daarnaast zou beweging belangrijk zijn, af en toe zelfs intensief: „De oermens bewoog veel. En soms ook intensief, wanneer hij moest jagen, vechten of vluchten. Ga dus mentaal en fysiek zo gezond mogelijk de zwangerschap en overgang in en door, dat kan de hormooneffecten op je hersenen enorm verminderen.”

