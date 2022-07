Zou jij of je partner ook alles laten vallen om de eindmusical van jullie kind te zien?

Herman van der Zandt doet dagelijks verslag van ’De Avondetappe’ vanaf een locatie dicht bij de Tour de France. De kijkers waren dan ook verrast toen van der Zandt verslag deed met allerlei spandoeken achter zich. „Als je achter mij kijkt, zou je zeggen: ik zit al in Parijs. Maar zoals we allemaal weten, Parijs is nog ver”, zei hij tegen de kijkers. „Nee, ik zit in Utrecht. Waar ik woon en waar mijn zoon zijn afscheidsmusical van groep 8 heeft.”

Wielrennen

Ondanks dat van der Zandt de Tour de France moest missen bleef hij in de sferen van wielrennen. „De musical ging ook over de Tour de France, die kwam hier ook aan. En die werd gewonnen door Mathieu van der Modderpoel. Er was ook een verslaggever die de renners gingen interviewen, dus volgens mij was ik helemaal niet uit de Tour.”

Heen en weer

Met goedkeuring van zijn baas heeft hij zijn werk even een dag laten liggen om dit belangrijke moment van zijn zoon niet te missen. Hij beloofde de kijkers dat hij de volgende dag weer bij terug zou zijn bij de Tour de France.

Flexibel

Als ouder wil je de belangrijke momenten van je kind niet missen. Helaas is het niet voor elke ouder zo gemakkelijk om zijn of haar werk een dag te verschuiven of neer te leggen. Denk aan ouders die bij defensie werken en in het buitenland zijn. Of piloten en stewardessen die ook veel reizen voor hun werk.

Reacties

De kijkers waren erg te spreken over de actie van Van der Zandt. Daphne smolt ervan.

Gaby vindt het moedig van Van der Zandt.

Juniper vindt dat een vader bij de musical van zijn kind moet zijn.

Praat mee

