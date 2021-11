Vind je dat het vuurwerkverbod overal gehanteerd moet worden?

Vorig jaar was er een vuurwerkverbod. Nu is er nog geen algemeen verbod uitgeroepen voor het hele land, maar vuurwerkregels worden wel strenger. Vuurwerk wordt gecategoriseerd in verschillende groepen. Dit jaar mogen we geen knalvuurwerk en vuurpijlen meer afsteken. Kindervuurwerk en licht siervuurwerk blijven over voor de consument, is te lezen in De Telegraaf. Daarnaast nemen verschillende gemeentes zelf maatregelen, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Haarlem. Zij hebben besloten een vuurwerkverbod te hanteren. Andere steden werken met vuurwerkvrije zones.

Gevaarlijk

Vuurwerk kan gevaarlijk zijn. In het rapport over vuurwerkslachtoffers in 2019 van VeiligheidNL, het kenniscentrum letselpreventie, staat het volgende: „385 personen werden op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld voor vuurwerkletsel. Hiervan waren 101 slachtoffers jonger dan 15 jaar.” In 2020-2021, dus het jaar van het vuurwerkverbod, zijn deze cijfers lager. Dit jaar moesten er namelijk 108 personen naar de spoedeisende hulp, waarvan 31 minderjarig waren. Het vuurwerkverbod lijkt dus te helpen. Niet iedereen zit te wachten op al die knallen en onveiligheid op straat, blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. 53% van hun respondenten was voor een algemeen verbod.

Traditie

De lichtjes in de lucht hebben ook hun charme. Vuurwerk is nou eenmaal een deel van de manier waarop wij oud en nieuw vieren. De feestelijke knallen en het gezamenlijk afsteken is deel van de traditie en velen hebben daar mooie herinneringen aan. Als het veilig gebeurt, waarom zou je het dan verbieden? Zo zullen de voorstanders denken.

Reacties

Vuurwerk is een populair onderwerp op Twitter. Eva vindt dat vuurwerk verboden moet worden, omdat het niet goed gehandhaafd wordt.

Daartegenover staat Marloes. Zij wil niet meer dat het OMT haar vrijheid afneemt als het gaat om vuurwerk.

Ellen wil ook geen vuurwerk meer zien, en stelt voor om oud en nieuw op een andere manier toch gezellig te vieren.

Praat mee

Wat vind jij? Vind je dat het vuurwerkverbod overal gehanteerd moet worden? Hecht je veel waarde aan deze traditie of vind je het gevaarlijk?