Kelly open over botox: ’Ik was 24 toen ik begon’

Kelly Heruer (31) Ze is ondernemer en influencer, heeft een relatie met Jethro en een zoontje, Bodie (1). Ze heeft al heel wat laten doen.

„Ik was 24 toen ik begon met botox; in mijn omgeving heel normaal. Achteraf gezien was het nog niet nodig, nee. Een jaar eerder had ik mijn borsten laten vergroten, maar dat had te maken met het feit dat ik 40 kilo was afgevallen. Als puber was ik heel zwaar, obesitas-zwaar. Ik woonde in Italië, waar al mijn leeftijdsgenootjes klein en dun waren, dat maakte me ontzettend onzeker. Met sporten, gezond eten en veel water drinken, raakte ik uiteindelijk mijn overgewicht, maar ook mijn borsten kwijt. Ik heb dat laatste heel natuurlijk laten herstellen; je ziet het niet en bij mijn huidige cupmaat blijft het ook.

Maar verder schuw ik een prikje hier en daar niet. Ik heb kinfillers en een traangootbehandeling laten uitvoeren. Recent heb ik een facial slimming-behandeling ondergaan om mijn gezicht smaller te maken. Na mijn bevalling ben ik flink aan de slag gegaan om de zwangerschapskilo’s kwijt te raken, maar ondanks dat ik 17 kilo verloor, bleef ik bolle wangen houden. Het laatste buikvet en mijn love-handles laat ik bevriezen. Ik doe het voor mezelf, ik voel me er mooier door. ’Meid, dat heb je toch niet nodig?’ krijg ik vaak als reactie. Ik wil er ook niet in doorslaan. Ik zou bijvoorbeeld ook wel mooie ronde billen willen, maar ik ben nou eenmaal geen Latina en moet niet aan bilimplantaten denken.

Soms is het wel een strijd in mijn hoofd; ik wil op Instagram het echte plaatje laten zien en Bodie het goede voorbeeld geven, terwijl ik tegelijkertijd – heel hypocriet – van alles aan mezelf laat doen. Ik kan met bewondering naar heel jonge meiden kijken die zichzelf met al hun curves omarmen, maar daar plaats ik wel een kanttekening bij: het moet gezond blijven. Te dik is gewoon écht gevaarlijk.”

Accepteren

Sanne de Leeuw van Weenen (33) Ze werkt als horecamedewerker en heeft een relatie met Dion. Ze noemt zichzelf dik, maar ziet dat woord helemaal niet als negatief.

„Ik ben dik. Als ik dat over mezelf zeg, reageren mensen vaak door te zeggen dat ik er goed uitzie. Ik zie het woord dik niet als negatief. We moeten de term normaliseren, zoals we het ook heel normaal vinden als je zegt dat je lang of juist klein bent.

Mijn moeder is ook dik. Ze heeft zich daardoor nooit laten tegenhouden en ging gewoon met ons zwemmen, bijvoorbeeld. Ze heeft mij meegegeven dat ik niet onzeker over mezelf hoef te zijn. Pas later, toen ik vriendinnen negatief over zichzelf en ook over mijn lichaam hoorde praten, ging ik er anders naar kijken. En toen kreeg ik ook nog eens een relatie met een man die zei dat hij bij mij weg zou gaan als ik niet zou afvallen!

Dion vindt mij prachtig zoals ik ben, dat zegt hij ook regelmatig. ’Ik val niet op magere sprieten,’ zei hij toen ik hem ontmoette. Dat is net zo goed negatief over lichamen praten, heb ik hem uitgelegd. Ik gebruik niet graag de term body positive – die behoort toe aan de zwarte vrouwen die deze beweging zijn gestart. Zij zagen zichzelf niet vertegenwoordigd in de media. Ik noem mezelf liever body confident. Natuurlijk ben ook ik soms onzeker. Ik ben actief op Instagram en Twitter en als ik daar over een onderwerp in discussie ga, wordt vaak mijn dik-zijn erbij betrokken. Dan denk ik heus weleens: wat als ik afval…

Maar ik heb een gezond lichaam en daar ben ik dankbaar voor. Mijn moeder is ziek en mijn vader is nog niet zo lang geleden overleden, dus ik weet heel goed dat het ook anders kan zijn. Voor mij geen cosmetische ingreep of Botox, dat is niets voor mij.”

