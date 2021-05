’Mijn collega is een stiekeme alcoholist’

Lieve Sabine, Ik maak me grote zorgen om mijn collega. We zijn niet zo heel erg close. En sinds we allemaal thuiswerken is dat nog minder. Maar ik heb het vermoeden dat zij erg veel drinkt. Ze is alleenstaand, haar kinderen zijn de deur uit en eigenlijk is het een beetje treurig verhaal met haar. Op de bedrijfsborrels de afgelopen jaren viel het me al op dat ze slecht maat wist te houden met de drank. Zelf vond ze dat overigens niet en toen ik ooit uitsprak dat ik vond dat ze veel dronk, was ze erg beledigd. Maar nu we elkaar allemaal zo weinig zien en ze ook ’s ochtends dus niet om 8:30 uur fris en fruitig achter haar bureau hoeft te zitten, lijkt de rem er door de week ook wel een beetje vanaf te zijn. Ik belde haar laatst op een dinsdagavond voor een gezelligheidsgesprek en hoorde dat ze met dubbele tong sprak. Omdat ik me zorgen maakte, belde ik woensdagavond nog een keer met een smoesje. Toen was het weer hetzelfde verhaal. Ze lalde zelfs een beetje. We hebben iedere ochtend om 9:00 uur een videogesprek met de afdeling. En als mijn collega niet helemaal aangesloten is dan red ik haar meestal door achterlangs te appen, of door haar uit de wind te houden. Maar eigenlijk denk ik dat haar katers haar werk ook nog eens in de weg gaan zitten. Ik ben niet haar chef, en ik heb ook geen enkele behoefte om het met onze baas te bespreken. Maar ik maak me echt zorgen. Je iedere avond vol laten lopen, is toch voor niemand goed! Hoe pak ik dit nou aan?

Sabine: „Zo lang er voor je collega geen enkele reden is om te stoppen met drinken, zal ze dat ook niet doen. Vaak komen problematische drinkers alleen maar tot het besluit iets aan de inname te veranderen als er meer na- dan voordelen aan het drinken zitten. En zolang jij haar uit de wind houdt als er een beroep op haar gedaan wordt dan los je in principe haar probleem op. En daardoor zal zij zich niet genoodzaakt of gemotiveerd voelen om te stoppen. Het klinkt misschien wat hard, maar daar zou je mee kunnen stoppen. Je collega zal dan aangesproken gaan worden op haar gedrag en dat zou kunnen leiden tot minder drinken. Het probleem ligt natuurlijk bij haar. En de oplossing ook, maar een drinker wil meestal helemaal niet stoppen. Dus je zult toch moeten benoemen dat je je zorgen maakt en eigenlijk afkeurt dat ze zoveel drinkt.

Het raakt je, dus misschien zou je ook voor wat afleiding kunnen zorgen. Ga bijvoorbeeld wekelijks een keer samen wandelen ’s avonds.

Misschien hebben VROUW Lezeressen nog extra tips voor je via onze Facebook Pagina? En wat je natuurlijk ook zou kunnen doen, is contact opnemen met een instelling voor verslavingszorg. Zij kunnen je zeker het beste advies geven. Heel veel succes!

