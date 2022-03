Femke bakte patat voor gevluchte Oekraïners: ’Mensen stonden huilend bij de kraam’

Binnenland

Russische ballerina zoekt toevlucht naar Nederland: ’Ik schaam mij voor mijn land’

De Russische Olga Smirnova, prima ballerina bij het in Moskou gevestigde Bolshoi Ballet, heeft zich aangesloten bij Het Nationale Ballet in Amsterdam. Zij gaat per direct aan de slag, aldus een woordvoerder woensdag. Smirnova sprak zich onlangs uit tegen de Russische invasie in Oekraïne, meldt hij. ...