Was je nooit bang voor enge ziektes, dan is nu de tijd om het wel te zijn. En was je altijd al ziektefobisch, dan zal de corona-dreiging een extra zware beproeving zijn. De autoriteiten roepen op tot kalmte, maar dan is er meestal wel wat aan de hand. Eén voordeeltje van de virus-angst: iedereen kan vrijuit zijn smetvrees opbiechten.