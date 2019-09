Valt mijn vagina onder de norm?

„Is mijn vagina een beetje normaal?”, vraagt Krista Arriëns zich af in de miniserie De Sekszusjes. „Moeten die flapjes niet wat kleiner?” Door de porno-industrie is er veel onzekerheid over flapjes, haartjes, geurtjes en bultjes. Veel vrouwen zullen hun eigen vagina waarschijnlijk niet eens tussen andere vagina’s herkennen, terwijl andere vrouwen de zogenoemde schaamlippencorrectie overwegen. Deze operatie is voor vrouwen die een ’pornokutje’ willen. Een wat? Een vagina met kleine binnenste schaamlippen waarbij de buitenste schaamlippen daar netjes overheen vallen. Je moet wel een kleine duizend euro neertellen voor deze operatie. En hoe zit het dan met scheren? Helemaal kaal, een landingsstrip of een bosje? Mogen we het zelf bepalen of moeten we meedoen aan de heersende normen?

Wat vind jij? Ben jij blij met jouw vagina? Praat mee!

