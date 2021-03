Van feestelijk tot ’comfy’: dit zijn de nieuwste modetrends!

Geen mens die nu al aan de wintermode wil denken, maar op de digitale catwalks in Milaan is dit nu wel waar alles om draait. Tijdens deze Fashion Week worden de nieuwe herfst- en wintercollecties virtueel geshowd; mode gaat immers altijd door. Zo ook nu, tijdens de pandemie. Wel met een flinke knipoog naar de periode ná corona. We kunnen immers wel weer eens een verzetje gebruiken en hebben zin in een fashion feestje.