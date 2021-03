Monique Dekker: ’Na mijn hersenbloeding ging het roer om’

Monique Dekker: „Ik wist van tevoren dat ik de rekening zou krijgen als ik het goede antwoord gaf wanneer de meester een vraag stelde. Toch bleef ik het doen. Ⓒ Studiochapp

Ooit was zij het pispaaltje van de klas en ging ze met buikpijn naar school. Toch liet deze vrouw zich er niet onder krijgen. Sterker nog: Monique Dekker (51) is getrouwd, heeft een dochter en drie stiefkinderen, en is trainer op het gebied van persoonlijk leiderschap.