Lekker in je vel-challenge 2023: doe jij mee?

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2023 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar naar vrouw.nl/lekkerinjevel of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2023. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (via Telegraaf.nl/nieuwsbrieven, vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je helemaal niets meer.

Facebook

Op onze Lekker in je vel-Facebookpagina is bijna elke dag wel iets te doen. Je vindt er de menu’s, de boodschappenlijstjes en je krijgt tips en tricks om een gezonde leefstijl aan te houden. Daarnaast kun je er jouw persoonlijke ervaringen en foto’s delen en sparren met andere deelnemers. Heb je geen Facebook? De menu’s en artikelen staan ook op vrouw.nl/lekkerinjevel.

Nieuwsbrief

Door je te abonneren op de VROUW Nieuwsbrief, ontvang je vanaf 6 januari 2023 elke vrijdag de menu’s voor de week erop.

Dit mag je van Mieke en VROUW verwachten

Makkelijke dagmenu’s waarmee je een weekmenu kunt samenstellen en boodschappenlijstjes.

Gezonde én lekkere recepten die je kunt aanpassen naar eigen wens.

De kans om tijdens een live-sessie vragen te stellen aan Mieke Kosters.

Tientallen artikelen over fitter worden en alles wat daarbij komt kijken.

Een gezellige en motiverende Facebookgroep!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.