Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Een maagverkleinende operatie is een moeilijke stap, je hele wereld staat op z’n kop’

Door Kimberley van Heiningen Kopieer naar clipboard

Dafne zit op de fiets, Cas, de bewegingsdeskundige, moedigt haar aan. Ⓒ Feriet Tunc

In Nederland heeft 15% van de volwassenen obesitas. Journalist Kimberley nam een kijkje in de Nederlandse Obesitas Kliniek in Nieuwegein en sprak met vrouwen over hun strijd tegen overgewicht.