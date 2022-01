Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Op bezoek in obesitaskliniek: ’In hun hoofd blijven ze dik’

Door Kimberley van Heiningen Kopieer naar clipboard

Dafne zit op de fiets, Cas, de bewegingsdeskundige, moedigt haar aan. Ⓒ Feriet Tunc

In Nederland heeft 15% van de volwassenen obesitas. Journalist Kimberley nam een kijkje in de Nederlandse Obesitas Kliniek in Nieuwegein en sprak met vrouwen over hun strijd tegen overgewicht.