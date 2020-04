Daghoroscoop 17 april

VANDAAG JARIG

Onder invloed van Mercurius die over uw carrière waakt, kunt u vanaf 11 mei nieuwe kansen ontdekken op de financiële markt en op liefdesgebied. Betaal schulden of een hypotheek af zodra u er het geld voor hebt. Verbeter uw welzijn met regelmatige massages van uw gezicht, hals en voeten.

RAM

Erkenning is mogelijk door een groot instituut of belangrijk comité. Het is van belang vertrouwen te houden, hoeveel hindernissen u ook op uw weg vindt. Reken op positieve ontwikkelingen. Sommige van uw wensen worden vervuld.

STIER

De kosmos zal obstakels verwijderen die uw creativiteit belemmeren, waardoor u kunt doen wat u wilt. Inkomen uit een hobby kan uw financiële zekerheid bevorderen. Zorg dat u juridisch jargon goed begrijpt voor u iets tekent.

TWEELINGEN

Als uw pad geëffend is zal dat u aanmoedigen afstand te doen van zaken waaraan u geen behoefte meer hebt. U kunt meer verdienen en meer besparen. Als u de moed hebt uw emoties te tonen zal dat bewondering oogsten.

KREEFT

U kunt ongeduldig zijn, dus pas extra op in het verkeer. Luister naar rustige muziek om stressgevoelens te verminderen. U zult uw doel bereiken, zij het minder snel dan u zou willen. Misschien begint u een nieuwe romance.

LEEUW

U beschikt nu over de kracht die u in staat stelt iets te durven wat de moeite waard is. Het is een kwestie van het juiste moment kiezen. Een probleem kan ontstaan als minder gemotiveerde collega’s u in de steek laten. Reken op uw charisma.

MAAGD

Besteed tijd en energie aan één of meer vrienden, zeker als verplichtingen de reden zijn geweest van het verwaarlozen van uw contacten. Bel op, stuur een lange e-mail of breng een kort bezoek. Uw energie neemt toe.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van een juridisch probleem of een ritueel waarbij familietradities een rol spelen. Veranderringen in eigendomsrechten behoren ook tot de mogelijkheden. Rondsnuffelen op zolder kan een vondst opleveren.

SCHORPIOEN

U kunt vandaag een financiële slag slaan als u de wereld strijdvaardig tegemoet treedt. Zakelijke gesprekken zullen goed verlopen en als u een nieuwe professionele aanpak hanteert kan dat extra geld in het laatje brengen.

BOOGSCHUTTER

Werk en geld lijken uw leven momenteel te domineren. Persoonlijke normen en waarden kunnen ter sprake komen en sommige ervan zullen worden bevestigd. Maak de taak die u onder handen hebt af en gedraag u behoudend.

STEENBOK

Leg contacten in uw werkkring of steek de hand uit naar mensen die u kunnen helpen in uw carrière. Werk met uw partner de ideeën uit met betrekking tot de richting die u wilt inslaan. Ga zorgvuldig om met uw beider problemen.

WATERMAN

Nu uw geest weer normaal functioneert kan uw werk zijn oude karakter herkrijgen. ZZP ‘ers onder u moeten overwegen tijdelijk personeel af te zeggen, als hun werkopdrachten zienderogen afnemen en er geen zicht is op herstel.

VISSEN

Als een persoonlijk of zakelijk partnerschap op de rand van ontbinding staat kan dit het moment van de waarheid zijn. De kosmos zorgt voor het verdwijnen van obstakels die uw persoonlijk geluk of professionele succes in de weg staan.