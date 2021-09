Premium Binnenland

Groningse gezelligheid weer als vanouds: ’QR-code? Komt goed!’

Met het loslaten van de anderhalvemeterregel lijken de moeilijke tijden in Groningen prompt voorbij. De drukte op straat, pleinen en markten is rond de middag bijna als vanouds op zaterdag. „Het kan weer!”, hoor je overal. De stemming is opperbest. Ook op de sportvelden in de Martinistad en omgeving...