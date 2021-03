De vechtscheiding deel 61: Oeps, de druif glijdt in het decolleté van mijn badjas

„Daar was ik dus bang voor”, zeg ik tegen Samuel. Hij schiet meteen weer in de lach: „Dat hoofd van jou toen de jongens thee gingen zetten. Onbetaalbaar.” Hij slaat zijn armen om me heen en knuffelt me: „Ja lach maar,” mopper ik. „Ik kreeg het echt Spaans benauwd.”

Ik krijg nog steeds rode konen bij de herinnering aan de middag bij Samuel waarop de jongens onverwachts binnenkwamen, terwijl ik onder mijn jas alleen maar een lingeriesetje droeg. Samuel lacht nog harder: „Maar nu hoef je niet bang te zijn dat er iemand binnenkomt,” troost hij. „Hooguit roomservice.” Dat klopt. Omdat ik bang ben om betrapt te worden door de kinderen hebben we nu een hotelkamer geboekt.

Druiven

Compleet met champagne en lekker eten. Ik ontspan: „Lig je lekker”, vraagt hij. Ik knik en nestel me dieper in zijn armen. Samuel pakt een trosje druiven van het dienblad. Hij haalt er een vanaf en houdt die uitnodigend voor me. Ik steek mijn tong een beetje uit en hij laat de druif erop vallen. Langzaam haal ik de druif naar binnen en bijt erop. Het vruchtje barst open tussen mijn tanden en vult mijn mond met het sappige vruchtvlees. Ik kauw het langzaam weg en open dan opnieuw mijn mond.

De eerste vier druiven laat hij op mijn tong vallen. De vijfde glijdt in het decolleté van mijn badjas. „Oeps,” zegt hij. „Oeps” herhaal ik „Je hebt geknoeid,” voeg ik er beschuldigend aan toe en druk de druif fijn tussen mijn borsten. „Zal ik dat dan maar opruimen,” vraagt hij. En zonder mijn antwoord af te wachten duikt hij achter de druif aan en laat zijn grote tong zijn werk doen. Ach ja, die tong. Te groot om lekker te zoenen, maar groot genoeg om allerlei andere fijne dingen te doen.

Ziek gemeld

„Ben je druk, Anouk,” vraagt Marga aan het eind van de dag. Ik kijk op van mijn stapel papieren. Ziet ze niet dat ik druk ben? Ik moet een bezichtiging voorbereiden, morgen komen de eerste sollicitanten voor de stageplek en ik heb zo een afspraak bij mijn advocaat. Natuurlijk ben ik druk, maar dat is niet wat Marga wil horen.

„Ik heb nog wel het een en ander te doen,” antwoord ik neutraal. „Maar kan ik iets voor je doen?” Ze komt mijn kamer in en wil de deur achter zich dichtdoen. „Hoeft niet, hoor,” haast ik me te zeggen. „Er is vandaag bijna niemand. Alleen Roxy loopt rond.” Veel collega’s zijn weg en zowel Bas als Sara hebben zich ziekgemeld. Lekker onopvallend. Not.

Shoppen

„Ik wilde je vragen of je mee wilt shoppen voor een feestje. Hoeft niet vandaag. Maar ergens deze week”, zegt ze verlegen. Ik voel mijn weerstand opkomen, maar ik begrijp ook wel dat ik geen keus heb. „Ja, natuurlijk. Geen probleem. Is het een speciaal feestje?” „Dat niet, maar ik heb nog nooit met een vriendin geshopt en dat lijkt me zo leuk.” Wat intens triest. Een rotklus, maar wel intens triest.

De secretaresse van mijn advocaat is al weg dus ik loop meteen door. Ik hoor Lara door de dichte deur heen uitbundig lachen . Als ik binnenkom zwaait ze haar benen van het bureau en schiet in haar prachtige Louboutin-pumps: „Je soon to be exschoonzus komt binnen dus ik moet weer aan het werk. Breek jij je mooie hoofdje nou maar niet over het eten. Ik laat wel wat bezorgen. Tot morgen. En op tijd zijn!” Lachend hangt ze op.

In de hoek gedreven

„Dat was je zwager. Waarom moest je mij per se vandaag zien?” Ze houdt uitnodigend een fles wijn omhoog: „het is na vijven dus het mag.” Ik neem het glas aan: „Normaal drink ik maximaal 150 ml per week,” zeg ik. „Maar ik denk dat we nu iets te vieren hebben.”„Dat klinkt goed. Vertel.”

„Binnen nu en een paar uur gaat de advocaat van Bas je bellen om te vertellen dat Bas mij het huis geeft. En de kinderen.” Lara kijkt me verbaasd aan: „Hoe dan?” „Nou ik heb hem zo in de hoek gedreven dat hij niet anders meer kan.” „Waarmee heb je hem in de hoek gedreven?” „Dat vertel ik liever niet,”, antwoord ik.

Chantage

„Doe toch maar wel. Ik ben je advocaat, weet je nog.” En dus vertel ik haar hoe de vork in de steel steekt. Ik ben nauwelijks uitgesproken of Lara ontsteekt in woede: „Ben je nou helemaal gek geworden. Chantage! Dat kan en mag helemaal niet.” „Alsof hij het allemaal zo netjes speelt,” mompel ik

„Maakt me niet uit, Anouk. Ik speel het wel netjes. Je betaalt me niet dit uurtarief om het vervolgens met chantage te regelen.” „En toch gaan we dat wel doen,” zeg ik koppig „Je gaat je gang maar,” zegt Lara ijskoud. „Maar dan wel zonder mij. Dag Anouk„ ” Ja, maar…” „Dag Anouk”