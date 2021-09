Waar kies je voor: verplicht minderen met alcohol en suiker of meer betalen voor zorg?

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kunnen de kosten voor de zorg in de komende veertig jaar bijna verdrievoudigen. Op dit moment werkt een op de zeven Nederlanders in de zorg. Als het zo doorgaat is dat in 2060 een op de drie mensen. Ook zal de zorg zo’n 16.000 euro per persoon gaan kosten, nu is dat bedrag 6000 euro per persoon.

Minderen

Op het gebied van ongezond eten en drinken kunnen er dwingende maatregelen worden genomen om ongezonde consumptie te minderen. Bijvoorbeeld een suikertaks of het verplicht minderen van het zoutgehalte in eten. Er kan ook gekeken worden naar minimumprijzen voor ongezonde producten als alcohol en producten met veel suiker. Op minder punten alcohol en tabak verkopen kan ook een oplossing zijn.

Het voorkomen van ziekten kan bijdragen aan het verlagen van de zorgkosten. Er kan meer gedaan worden aan preventie. Zo stijgt de prijs van een pakje sigaretten per jaar. En is er jaren geleden een verbod gekomen op roken in publieke ruimten. Het aantal rokers in Nederland daalt hierdoor. Volgens het Trimbos Instituut rookte in 2019 ongeveer 20 procent van de bevolking. In 2014 was dit nog net iets meer dan 25 procent.

Reacties

Christina laat op Twitter weten dat gezonde opties beter goedkoper kunnen worden gemaakt, in plaats van ongezonde opties duurder.

Deze Twitteraar heeft liever geen suikertaks of alcoholdrempel en vindt het te veel ‘overheidsbemoeienis’.

Praat mee

Wat vind jij? Kies jij voor meer aan de zorg betalen, zodat we onze levensstijl niet hoeven aan te passen? En daarbij dus niet hoeven na te denken over de hoeveelheid zout en suiker in ons eten? Of vind jij dat we verplicht gezonder moeten leven? Ben jij bijvoorbeeld voorstander van een suikertaks en minder verkooppunten voor tabak en alcohol? Praat mee via onze Facebookpagina!