Prince Charming: Dit zoenmoment had hij moeten pakken!

Aan het begin van alweer de vierde aflevering maakt de belichaming van Temptation Island, oftewel Jeremy, eindelijk zijn langverwachte entree. Met zijn blousje open en armen wijd: ’Hebben jullie het leuk met elkaar of doen jullie alsof?’. Ik zit op het puntje van mijn stoel met popcorn op schoot. Maar het is de prins die vervolgens in shock is. Hij en Jeremy blijken elkaar namelijk al te kennen uit Amsterdam.

Vrouwelijke kant

Temptation-Jeremy en de prins zaten toen beiden in een relatie, maar spraken af en toe samen af. Huh, wat?! Dat was natuurlijk niet om naar de Efteling te gaan. Kan iemand mij vertellen wat er tussen hem en de prins is gebeurd? Dan komt die popcorn toch nog op. Jeremy vindt het trouwens wel prima dat hij al een verleden heeft met Prince Charming, want hij is he-le-maal zijn type. Hij ziet een relatie zelfs wel zitten, zolang ie maar in z’n eentje met zijn maten naar een festival kan gaan. Wij weten uiteraard genoeg.

Maar eerst staat er een Griekse avond op het programma. Zowel het diner als het entertainment mogen de mannen zelf organiseren. Slim van dat productieteam. En het wordt: stoelendans. Hou op met me. Wat mis ik Mitchell en zijn fakkelshow uit het eerste seizoen. Met die Griekse outfits hebben de mannen dit jaar overigens wel lekker uitgepakt. Joep neemt de wens van de prins, om iets meer van zijn vrouwelijke kant te laten zien, ondertussen wel héél letterlijk.

Goedkoop carnavalskostuum

Ik snap alleen niet waarom de prins Joep en z’n synthetische pruik niet meteen zag zitten. Al kreeg-ie daar de kans waarschijnlijk niet voor, want hij wordt door Joey meteen in z’n onderbroek gezet. En over die pruik gesproken: ik begrijp dat het pruikenaanbod nihil is op zo’n Grieks eiland, maar dit ziet er uit als een goedkoop carnavalskostuum. Wederom douze points voor het idee en zero voor de uitvoering.

Later op de avond blijkt Theo corona te hebben en Virgil een mentale inzinking. Hij pakt binnen 24 uur alweer vrijwillig zijn koffer, maar die arme jongen moet eerst nog even in pak komen opdraven op de ceremonie om vervolgens van de prins de bons te krijgen.

Mental coach

De volgende dag staat er weer een date op de planning! Cyrano en Rajeen zijn de gelukkigen en krijgen als dresscode een paar wandelschoenen. Maar die romantische strandwandeling blijkt ineens een cursus schapen melken te zijn. En dat gaat er hard aan toe. Ik schiet zelf ook spontaan in de stress van die Griek. Cyrano biecht ondertussen even op dat ie stiekem al een beetje verliefd is op de prins. Maar tijdens zijn een-op-een moment met Diego, wil de prins wil vooral weten wat zijn stip op de horizon is…

De prins is tot nu toe voor mijn gevoel vooral een soort mental coach. Het eerste date-gevoel en elkaar flirtend aftasten lijkt daardoor nog ver te zoeken. De spannende dates worden al snel een interview voor een yogablad. Ik vind dat de spanning en sensatie sowieso nog niet echt voorbij is gekomen, je snapt dat die popcorn nog steeds onaangeraakt is. Maar ja wat wil je, als Joey zelfs het overhemd van zijn concurrent gaat staan strijken.

Spatscherm

Rajeen heeft tijdens zijn momentje een steen voor Diego. Gevonden op de rots toen Prince Charming voor het eerst zijn opwachting maakte. Over romantiek gesproken! De setting in de laadklep, met de hand van de prins op zijn been, is ook een stuk romantischer dan het staande interview met Cyrano in de brandende zon. En er was volgens Rajeen blijkbaar ook nog eens een moment waar ze konden zoenen! Hij had deze kans moeten grijpen! Eindelijk de eerste romantische kus.

Diezelfde avond is er alweer een ceremonie in de tuin van de Palazzo. Ook hier wederom geen grote verrassingen. Theo met corona krijgt tóch een dasspeld en mag in bed blijven liggen. Hij mag natuurlijk ook vanwege de verplichte quarantaine zijn kamer niet uit. Het lijkt me dus hilarisch als hij en de prins binnenkort gaan daten met een spatscherm ertussen.

Verleidersrol

Bij thuiskomst ligt er een envelop met twee VIP-tickets voor een luxe date met de prins op tafel. Darvin kreeg nét tijdens de ceremonie te horen dat ie te hard van stapel loopt en grist vervolgens meteen die twee tickets van tafel. Volgende week gaat Temptation-Jeremy thank god weer in zijn verleidersrol en wordt er intiem gedanst... Zal er dan eindelijk meer geflirt worden?

