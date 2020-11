’Al ga je in je blote kont over straat, seksueel wangedrag is nooit jouw schuld!’

Maar liefst 44 procent van de vrouwen voelt zich regelmatig onveilig in de openbare ruimte. Dat bleek begin dit jaar uit een peiling van VROUW.nl. Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (51 procent) vermijdt situaties of omgevingen uit angst voor fysiek/seksueel geweld. En bijna driekwart van de vrouwen in ons land is ooit seksueel geïntimideerd.

Schuld

Het is slechts een greep uit de schokkende cijfers over seksueel misbruik van vrouwen in Nederland. Wat deze cijfers teweeg zouden moeten brengen, is verontwaardiging. Verontwaardiging over het feit dat zoveel mannen kennelijk denken dat vrouwen gebruiksvoorwerpen zijn waar ze hun lusten op kunnen botvieren.

Toch wordt de schuld nog steeds heel vaak bij de vrouwen zelf gelegd. ’Had ze maar niet zo’n kort rokje aan moeten trekken.’ ’Dan moet je je ook maar niet zo sexy kleden.’ Maar seksueel misbruik is nooit je eigen schuld. Al loop je in je blote kont door een straat vol hitsige mannen die al vijf jaar droog staan, dan nog hebben ze je met rust te laten. Totdat je er, inderdaad, letterlijk zelf om vraagt.

Victim blaming

Het lijkt zo logisch in theorie: seksueel misbruik is altijd de schuld van de misbruiker. Toch is victim blaming – het slachtoffer (deels) verantwoordelijk houden voor het misbruik – aan de orde van de dag. Daarom starten Rutgers en Atria vandaag een campagne tegen dit fenomeen.

Met hun rokjesdag en de hashtag #ZegErWatVan roepen zij mensen op om er wat van te zeggen als zij getuige zijn van victim blaming. Wordt er in je vriendengroep gegrapt over vrouwen die er ‘sletterig’ uitzien? Zie je mensen op social media onder een nieuwsbericht over een verkrachting vragen wat het slachtoffer dan eigenlijk aan had? Zeg er wat van!

Excuus

Het doet er namelijk niet toe hoe iemand eruitziet, er is nooit een excuus voor seksueel misbruik. Ook ik heb als jonge vrouw regelmatig te maken gehad met seksuele intimidatie en helaas ook met verkrachting. Dat had niets te maken met mijn strakke spijkerbroeken of de korte jurkjes die ik weleens droeg. Die droeg ik niet omdat ik op straat nagesist, of in de tram in mijn kont geknepen wilde worden.

Als ik ’s ochtends voor mijn kast stond, dacht ik niet: welke outfit zou er nou voor zorgen dat zich straks een man met geweld bij mij naar binnen dringt? Tenslotte zei ik nee toen hij die outfit van mijn lijf af scheurde. Dus heb ik erom gevraagd? Nee. Hij vond dat het hem gegeven was. Maar dat is iets heel anders.

Aangifte

Door de schuldcultuur die victim blaming al sinds jaar en dag teweeg brengt, zijn er zo weinig slachtoffers van seksueel misbruik die aangifte doen. Tenslotte, waarom zou je, als een van de eerste vragen die je krijgt is wat jouw aandeel eigenlijk was? Nadat ik met de striemen in mijn nek aankwam op het politiebureau, ben ik een middag lang ondervraagd. Niet over wat hij had gedaan, maar wat ík had gedaan.

Wat had ik aan, datzelfde strakke truitje? Had ik gedronken? Waarom was ik in zijn huis, wat had ik tegen hem gezegd? Met mijn aangifte is nooit iets gedaan. Maar heel veel slachtoffers belanden niet eens op die stapel waar niks mee gedaan wordt, omdat ze zelf meteen al het boetekleed aantrekken. Omdat onze shame-cultuur hen verteld heeft dat dat korte rokje, of dat flirterige gesprekje, ertoe heeft geleid dat iemand misbruik van hen heeft gemaakt.

Omgekeerd

Dat het dus geen misbruik ís, ook al wilden ze het niet. Omdat zij zich zelf dan dan maar anders, beter, hadden moeten gedragen. Maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. We zeggen ook niet dat je erom vraagt dat je huis leeg wordt gestolen als je er geen slotgracht omheen graaft en geen hek omheen zet. Dus waarom is het dan wel je eigen schuld als je misbruikt of verkracht wordt?

Victim blaming houdt het plegen van seksueel misbruik en geweld in stand, omdat het van een misdrijf iets maakt waar het slachtoffer schuldig aan is. En dat het eigenlijk niet zo’n drama en vooral iets is dat je gemakkelijk zelf had kunnen voorkomen. Dat is niet waar en zelfs als het zo simpel zou zijn, dan nog zou het gewoon niet nodig moeten zijn om het zelf te voorkomen.

Respect

Simpelweg omdat niemand, nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, misbruik van iemand mag maken. Wat je ook draagt, hoe je er ook uitziet, wat je ook ‘uitstraalt’; het is nooit jouw schuld.

Vandaag is het rokjesdag. Dus ga naar buiten in je rokje. In je jurkje. In je strakke spijkerbroek. Voor mijn part in je stringbikini. En vraag erom. Om respect dus. En fatsoen. Krijg je dat niet? Zeg er wat van. Want slachtoffers zijn geen schuldigen. Nooit.