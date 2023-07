’Bizar - bang zijn voor hormonen, maar een groot risico op een abortus voor lief nemen’

Baarmoederlijk reilen en zeilen

„Natuurlijke anticonceptie; met een beetje verstand snap je dat dit toch een beetje Russisch Roulette is. Je cyclus nauwkeurig bijhouden met een thermometer; het klinkt heel eenvoudig, maar het vereist uiterste precisie en het is zo onbetrouwbaar als wat.

Je verwacht het niet

En dat blijkt ook wel, want natuurlijke anticonceptie werpt inmiddels z’n vruchten af. Of beter: bevruchtingen. Talloze TikTok-filmpjes over het onderwerp ten spijt, raken jonge vrouwen tóch zwanger; je verwacht het niet. Hemels kijkende influencers hebben hen ingefluisterd dat ze zich nog nooit zo lekker in hun vel hebben gevoeld zonder de pil en dat wilden ze ook, net als die krulset zonder hitte en die legging die je drie maten dunner maakt.

Minder betrouwbaar

Net als met zo ongeveer alles wat je op TikTok ziet; in het echt pakt het toch net even iets anders uit. Waar het bijhouden van je cyclus in een app eigenlijk bedoeld is om zo snel mogelijk zwanger te raken, is het een heel stuk minder betrouwbaar als je het inzet om een bevruchting tegen te gaan. En dan kan het dus zomaar ineens zijn dat je met een positieve test in je handen staat. Geloof mij: een kind is qua impact op je leven in ieder opzicht een heel stuk intensiever dan een pil of een hormoonspiraal.

Onderschat het niet

Ook een abortus is niet iets wat je er even bij doet, zo van kliniekje in, curettage en de volgende dag weer gezellig met de vriendinnetjes naar een festivalletje. Die zwangerschap zal voor altijd de eerste zijn. En hoe opgelucht je je ook kunt voelen, je kan ook last krijgen van schaamte, spijt, huilbuien, schuldgevoel, depressie of zelfs PTSS. Ook lichamelijke klachten na abortus komen regelmatig voor, onderschat het niet. Je hebt zelfs een iets grotere kans op onvruchtbaarheid na een abortus.

Hormoonpaniek

Of de hormonenfobie onterecht is, weet ik niet. Ik heb zelf al zo’n 15 jaar een hormoonspiraal en absoluut nergens last van, maar ik ben niet de maat der dingen en ik ben al zeker geen deskundige. Wel merk ik om me heen dat vrouwen elkaar nogal makkelijk van alles aanpraten en dat er ook een verdienmodel is dat lekker floreert op de hormoonpaniek. Hormoon „experts” en hormooncoaches poppen als paddenstoelen de grond uit en het is ook nog eens een goed scorend onderwerp op social media.

Geen expert

Van de informatie die je op TikTok tegenkomt durf ik de betrouwbaarheid openlijk in twijfel te trekken. De knappe 21-jarige influencer die je met smile van oor tot oor vertelt over haar geweldige Menstrual Cycle Coach, heeft er echt niet veel meer kaas van gegeten dan jij en ik. Dat is geen expert, dat is iemand die lekker verdient aan jouw angst door goedgekeurde en effectief gebleken anticonceptie een hormonaal wrak te worden. Trap er niet in.

Hype op TikTok

Wil je geen hormonen gebruiken en wil je niet zwanger worden, gebruik dan een condoom. Zo simpel is het, daar hoef je echt je hele cyclus niet voor in kaart te brengen en wil je dat geklooi met een rubbertje niet, kun je ook kiezen voor een koperspiraal. Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Laat je niet opnaaien en gebruik je gezonde verstand. Wil je door een hype op TikTok het risico lopen een abortuskliniek van binnen te zien of lijkt het je wat als mogelijkheid tóch ongepland een kind te krijgen? Nee, dat denk ik ook niet…”

