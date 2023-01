Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Ernst Jansz (74): ’Doe Maar kan niet meer, nu Henny er niet meer is’

Door Tanja Spaander Kopieer naar clipboard

’Daar kwamen bussen vol meisjes voorrijden, die allemaal naar binnen keken.’ Ⓒ Mark uyl

Wat wáren we weg van ze: de Nederpopbandjes uit de jaren 80. Ernst Jansz werd een heus tieneridool als toetsenist en zanger van Doe Maar. ’Ik kon niet meer de straat op of boodschappen doen.’ Hij treedt nog op met verschillende projecten en schrijft boeken. Ernst is getrouwd, heeft twee kinderen (29 en 27) en uit een vorige relatie een bonusdochter (50).