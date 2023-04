Premium Het beste van De Telegraaf

Moeder Annebel: 'Ik hoor dat ze haar Friese accent probeert te verbloemen'

Door Eva van Riet

Moeder Rebecca: ’Ik moet er niet aan denken, de hele tijd camera’s achter me aan.’ Ⓒ Feriet Tunc

In bikini op televisie, elkaar de tent uitvechten of seks voor een draaiende camera... Het is eerder regel dan uitzondering in realityprogramma’s. Annebel Visscher (25) deed mee aan Echte Meisjes in de Jungle en werd in 2022 door haar vriend René ten huwelijk gevraagd tijdens het laatste kampvuur in Temptation Island. Haar moeder Rebecca Adema (50) vond dit programma veel te ordinair, maar is trots op haar dochter.