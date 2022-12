’Ik wil mijn zoon (1) schermloos opvoeden, doe ik hem tekort?’

„Ik wil mijn zoon van 1 schermloos opvoeden, zo lang mogelijk”, schrijft VROUW-lezeres Nadine. „Het liefst wil ik daar zo ver mogelijk in gaan. Wij hebben zelf geen tv thuis en ik wil dat ook niet ondervangen door mijn kind dan maar filmpjes op een tablet of telefoon te laten kijken. Eigenlijk wil ik het liefst, zeker in deze eerste jaren, dat hij niet in aanraking komt met schermen en dat wil ik zo lang mogelijk volhouden, ik heb alleen geen idee tot welke leeftijd dat werkbaar/wijs is.”

„Moet ik me nog zorgen maken dat hij iets mist? Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden, dingen die ik moet ’aanvullen’ zolang ik hem schermen onthoud?”

Boek boven beeldscherm

We legden Nadines vragen voor aan Peter Nikken, lector jeugd en media bij hogeschool Windesheim en specialist digitaal opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert ouders om hun kinderen het liefst in de eerste twee jaren niet achter een beeldscherm te zetten, vertelt hij. Zelf denkt Nikken daar gematigder over. „De redenering achter dit advies is: de allerjongsten leren niet of nauwelijks iets van een scherm en het is voor de ontwikkeling beter om real life-ervaringen te hebben. Blokken, kleurplaten en voorleesboekjes zijn in de eerste twee jaar beter voor een kind dan een beeldscherm.”

Tik Tak

Toch constateert Nikken dat kinderen vanaf een jaar of één uit zichzelf al gemotiveerd beginnen te raken om filmpjes te kijken: de kinderseries Bumba en Bing zijn niet voor niets mateloos populair. „Omdat jonge kinderen wel degelijk plezier kunnen beleven aan het bekijken van dit soort filmpjes, zou ik het niet zo strikt nemen met die eerste twee schermloze levensjaren. Ook van de kleinste dingen kunnen de jongsten toch iets leren: simpele korte verhaaltjes of het benoemen van voorwerpen bijvoorbeeld. Neem het vroegere Tik Tak: een eenvoudig programma van vijf minuten, maar voor de allerjongsten functioneerde dat.”

Gezondheid

Dat neemt niet weg dat er allerlei gezondheidsvoordelen te verbinden zijn aan beperkte schermtijd. „Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat dat er wereldwijd een toename is van bijziendheid, die wordt toegeschreven aan het toegenomen beeldschermgebruik. Veel uv-licht en buiten zijn is stukken beter voor de gezondheid van het oog. Überhaupt veel bewegen, buiten spelen en niet te lang stilzitten is beter voor een kind dan eindeloos achter een schermpje zitten.”

Bekijk ook: Zo behoed je je kind voor gevaarlijke online challenges

Sociaal vlak

Nadine is dan ook niet de enige die heel bewust nadenkt over het schermgebruik van haar kind, stelt Nikken. Toch betwijfelt hij sterk de noodzaak van een schermloze opvoeding en denkt hij dat Nadine het moeilijk begint te krijgen als haar kind een jaar of drie, vier is. „Ik vermoed dat het op sociaal vlak problematisch wordt als dit kind op de opvang, of op school, steeds meer in aanraking komt met leeftijdsgenootjes die wél met een tablet of telefoon mogen omgaan. De druk gaat toenemen, want waarom mogen zij dat wel en jouw kind niet? Hij zal zichzelf met hen gaan vergelijken en steeds meer de verschillen opmerken die jij weer moet gaan uitleggen.”

Discipline

„Het vergt ook nogal wat discipline als je je kind echt volledig schermloos wilt opvoeden. Je zult dan afspraken moeten maken met opa’s, oma’s en anderen bij wie je kind over de vloer komt. En het is nog maar de vraag of het echt noodzakelijk is: schermen horen er tegenwoordig bij en kinderen leren er veel van. Ja, sociaal ontwikkelen ze zich niet goed als ze alleen maar achter een beeldscherm zitten en weinig contact hebben met anderen – maar dat geldt ook als ze alleen maar met een boekje in de hoek zitten. Alles hangt af van hoe je er als ouder mee omgaat en hoe veel schermtijd je kind krijgt.”

Schermtijd

Het heeft wel degelijk voordelen om goed na te denken over schermtijd en je kind daarin een gezonde balans in te laten bewaren. „Kinderen die van jongs af aan al beperkte schermtijd hebben, weten op latere leeftijd veel beter dat er vele andere mogelijkheden zijn om je tijd door te brengen, dan achter een beeldscherm. De kans op beeldschermverslaving, de schrik van iedere ouder, is ook aanzienlijk kleiner.”

Het scherm an sich is volgens Nikken dus niet zozeer het probleem, de crux zit ’m in de duur – wordt het een bescheiden uurtje of een dagmarathon filmpjes kijken? „Het belangrijkste is om goed contact te houden met je kind en veel samen te blijven doen. Of dat nou een filmpje kijken is, of een boekje lezen of kleuren: zorg dat je er bent voor je kind, observeer hem, help de taalontwikkeling stimuleren. Met of zonder media – dat maakt niet zo veel uit. Aandacht geven is het belangrijkste.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.